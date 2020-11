Udarec za Bojevnike, oglasila sta se tudi Luka Dončić in Goran Dragić

Košarkarski zvezdnik Klay Thompson pri ekipi Golden State Warriors je zavoljo strgane križne vezi izpustil celotno minulo sezono v severnoameriški ligi NBA, iz tabora kalifornijske ekipe pa so sporočili, da je med današnjim treningom znova utrpel poškodbo na desni nogi. Zvečer se je izkazalo, da je ta hujše narave in bo najverjetneje moral izpustiti tudi prihodnjo sezono.

Zadnje neuradne informacije je v javnost spravil vselej dobro obveščeni novinar mreže ESPN, Adrian Wojnarowski, ki je na Twitterju zapisal: "Viri: Clay Thompson ima strgano Ahilovo tetivo, ki pomeni konec sezone." Po poročanju STA so informacijo za ESPN potrdili tudi pri Golden State Warriors.

Source: Golden State’s Klay Thompson has suffered a season-ending Achilles tear. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) November 19, 2020

Na objavo se je odzval tudi slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić na omrežju Twitter:

Tudi Goran Dragić nesrečnemu Thompsonu želi hitro okrevanje. "Dajte no, bogovi košarke. To res ni pošteno!!! Klay Thompson, želim ti hitro okrevanje," je zapisal zlati slovenski kapetan in finalist minule sezone lige NBA.

Come on basketball gods 🙆🏼‍♂️this is not fair!!! @KlayThompson 🙏🏼 wishing you speedy recovery. — Goran Dragić (@Goran_Dragic) November 19, 2020

Pomemben člen šampionske ekipe

Thompson je bil eden najbolj pomembnih členov v verigi ekipe iz Oaklanda pri zmagoslavjih v ligi NBA v letih 2015, 2017 in 2018.

Kalifornijska ekipa se je v letih 2016 in 2019 prav tako uvrstila v veliki finale, kjer je morala priznati premoč Clevelandu in Torontu.

Thompson se je težje poškodoval prav na lanski šesti finalni tekmi proti Torontu, od tedaj naprej sploh ni igral.

Golden State je v minuli skrajšani sezoni zaradi pandemije novega koronavirusa v zahodni konferenci zasedel zadnje, 15. mesto. Na 65 odigranih tekmah je dosegel le 15 zmag in doživel 50 porazov, kar je bil najslabši izkupiček v ligi NBA.

