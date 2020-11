Bombastični prestop v ligi NBA, še več se jih pripravlja

Chris Paul je v Oklahomi zdržal le eno leto. Seli se v Phoenix. Foto: Reuters

Več virov, ki so blizu ameriški ligi NBA, piše o tem, da sta se Oklahoma in Phoenix dogovorila za menjavo, v kateri bo v Arizono odšel Chris Paul, eden od vidnejših obrazov najboljše košarkarske lige na svetu. V Oklahomo bodo za 35-letnega košarkarja, ki v ligi NBA blesti že 15 let, odšli Ricky Rubio, Kelly Oubre, Ty Jerome in Jalen Lecque, Phoenix pa je Oklahomi dal tudi izbor v 1. krogu nabora leta 2022.

Oklahoma tako po Dennisu Schroederju, ta naj bi bil povsem blizu selitve k prvakom Los Angeles Lakers, ostaja brez še enega od glavnih obrazov moštva v prejšnji sezoni.

Paul, nekdanji košarkar Houstona, Los Angeles Clippers in New Orleans Hornets, Oklahomo zapušča po zgolj eni sezoni, v kateri je v povprečju dosegal 17,6 točke, 6,7 asistence in okroglih pet skokov na tekmo. Z Oklahomo se je uvrstil v končnico, potem pa tam izpadel v prvem krogu. S 4:3 v zmagah so bili po pravcati drami, v sedmi tekmi so zmagali s 104:102, boljši košarkarji Houstona.

Russell Westbrook in James Harden skupaj nista "plesala" prav dolgo. Foto: Guliverimage

Hiter konec zvezdniškega dvojčka v Houstonu?

Prav pri Houstonu pa se, če je mogoče verjeti najbolj zanesljivim novinarjem, ki spremljajo ligo NBA, pripravljajo novi tektonski premiki v najboljši košarkarski ligi na svetu. Oditi naj bi želela oba prva zvezdnika moštva, ki spadata tudi med največje zvezdnike lige, James Harden in Russell Westbrook.

Westbrook naj bi bil blizu selitve k New York Knicks, medtem ko naj bi se Harden nagibal k selitvi v Brooklyn, kjer bi lahko združil moči z nekdanjim soigralcem iz Oklahome Kevinom Durantom, ki zdaj na drugi strani reke Hudson zvezdniški par kroji s Kyriejem Irvingom.

Harden je v Houstonu sicer pravcati staroselec. Tam igra že od leta 2012. Westbrookova teksaška epizoda traja precej manj. Le eno leto.