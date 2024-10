Drama v Los Angelesu, izjemna vrnitev LaMela Balla v ligi NBA #video

Po torkovem uvodu v novo sezono lige NBA je bilo v noči na četrtek odigranih kar deset tekem. Tudi tokrat še brez slovenske udeležbe, saj bosta Luka Dončić (Dallas) in Vlatko Čančar (Denver) prvič na delu v noči na petek. Los Angeles Clippers so odigrali prvo uradno v svoji novi dvorani Intuit Dome in po dramatični končnici, o zmagovalcu je odločal podaljšek, ostali praznih rok proti Phoenixu (113:116). Milwaukee je odpravil oslabljeno Philadelphio, Golden State pa je na krilih razigranega Stephena Curryja, ki je izpustil zadnjo četrtino in skoraj vknjižil trojni dvojček, odpravil Portland kar s 139:104. V dresu Charlotta je po veliki vrnitvi blestel LaMelo Ball.

Najvišja zmaga večera je pripadla Golden Statu. Bojevniki so v gosteh pomendrali Portland s 139:104, prvega zvezdnika Stephena Curryja pa je delil le en skok do trojnega dvojčka. Zbral je 17 točk, 10 asistenc in 9 skokov, a je potrebno dodati, da je zaradi visokega vodstva svoje ekipe preskočil zadnjo četrtino.

LaMelo Ball se je izkazal proti Houston Rockets. Foto: Reuters

Prvič po dolgem času je v ligi NBA zaigral LaMelo Ball. Zvezdnik Charlotte Hornets, ki so ga v zadnjih sezonah pestile številne zdravstvene težave, je odigral prvo tekmo po 26. januarju in blestel na parketu. Proti Houston Rockets je zbral 34 točk, 11 asistenc in 8 skokov ter dokazal, kako je poškodba gležnja že preteklost, njegova ekipa pa je tekmeca iz Teksasa premagala s 110:105.

Milwaukee in Philadelphia sta se na otvoritvi sezone srečala že tretjič zapored, a je bil to zvezdniški spopad z napako. Medtem ko je Milwaukee zaigral z Giannisom Antetokounmpom in Damianom Lillardom, manjkal pa je Khris Middleton, sta uvodno dejanje sezone pri 76ers izpustila Paul George in najboljši strelec Joel Embiid, ki bo skoraj zagotovo izpustil uvodne tri tekme v novem tekmovalnem obdobju. Bucks so zmagali s 124:108, največ točk pa sta pričakovano dosegla Lillard (30) in Antetkounmpo (25).

Drama v Los Angelesu, krajšo je potegnil Harden

Los Angeles Clippers so odigrali prvo tekmo v novi dvorani Intuit Dome, ki ima 18 tisoč sedežev. Odprli so jo sredi avgusta, stala je okrog dve milijardi ameriških dolarjev in velja za eno najmodernejših športnih dvoran v ZDA. V njej so v pripravljalnem obdobju zaigrali tudi Dallas Mavericks, sicer brez Luke Dončića, tokrat, ko je šlo zares, pa so LA Clippers ostali brez zmage.

Dramatičen zaključek srečanja v Los Angelesu:

Po podaljšku so izgubili proti Phoenixu (113:116), James Harden, prvi strelec srečanja (29 točk), pa je štiri sekunde pred koncem podaljška zgrešil prosti met za izenačenje na 114:114. To je izkoristil Jusuf Nurkić, zadel oba prosta meta, in popeljal Phoenix do vodstva s 116:113. Gostitelji so imeli na voljo že tri sekunde za zadnji napad, vse oči so bile uprte v Hardna, ki pa mu je načrte prekrižal Grayson Allen. Slabi dve sekundi pred koncem mu je ukradel žogo, tako da je zmaga odšla v Phoenix. Harden je tako postal osmoljenec srečanja, saj je pred tem ob zvoku sirene (103:103) po rednem delu zapravil met za zmago.

Liga NBA, 23. oktober:

Lestvica:

