Drugačen obraz Kyrieja Irvinga

Kyrie Irving. Nekoč eden najkontroverznejših zvezdnikov lige NBA, v zadnjem letu pa eden najbolj spoštovanih "veteranov" v ligi. Preobrazba, ki jo je 33-letni član Dallasa doživel v zadnjem letu, je navdušila vse, še posebej pa navijače Mavericksov, ki so po lanski odločitvi tvegani potezi vodilnih v pisarnah Dallasa lahko le zaploskali odločitvi, da se ekipi pridruži Irving, kar se je v zadnji sezoni izkazalo za zadetek v polno.

Še pred prihodom v Teksas je bilo med glavnimi razlogi za skrbi navijačev Mavericks predvsem obnašanje izkušenega Američana. Ta se je v preteklosti že večkrat znašel v središču škandalov in vročih debat v ligi NBA zaradi svojih, milo rečeno, posebnih nazorov in dejstva, da je velik zagovornik različnih teorij zarote. Dallas je za Irvinga četrti klub v ligi NBA, pred tem je poleg Brooklyna igral še za Boston Celtics in Cleveland Cavaliers, s katerimi je leta 2016 osvojil šampionski prstan. Enakega dosežka se nadeja tudi letos, potem ko se je v zadnji sezoni odlično posvetil svoji vlogi in ob boku Dončića povlekel ladjo Dallasa, ko je bilo to najbolj potrebno.

Z Dončićem sta v Dallasu stkala posebno vez. Foto: Guliverimage

Od "problematičnega kontroverzneža" do vodje ekipe

In če se je pred tem o v Avstraliji rojenem košarkarju govorilo predvsem oziroma tudi iz dogajanja ob igrišču, pa je v zadnjem letu dokazal, da je še vedno prava mašina katerekoli ekipe. Z optimizmom in širokim nasmehom proti novi sezoni zre Irving tudi letos. "Trenutno smo v odličnem položaju. Smo motivirani, osredotočeni, imamo jasno postavljene prioritete in pripravljeni smo na novo dolgo obdobje. Najpomembnejše bo to, da ostanemo zdravi in da se ob prostih dneh pripravimo na naslednje izzive," je pred začetkom nove sezone spregovoril Irving, ki je ob prihodu v Dallas prevzel tudi eno od vodilnih vlog v garderobi.

Irving je v pretekli sezoni za Dallas v rednem delu odigral 58 tekem, na katerih je v povprečju dosegal 25,6 točke in 5,2 asistence na srečanje. Na začetku sezone je imel nekaj težav s poškodbo, nato pa je proti koncu rednega dela zablestel v polnem sijaju in večkrat v ključnih trenutkih, sploh v drugih polčasih, s čarovnijami Dallasu pomagal do končnice in nato tudi boja za šampionski prstan. Ta se je lani Mavericksom za las izmaknil iz vidnega polja, zato so Mavsi še toliko bolj prepričani, da bo letos drugače in da jim bo uspelo doseči tudi zadnjo najstrmejšo stopnico. Ob tem se veseli vnovičnega sodelovanja z Dončićem, s katerim sta v zadnji sezoni stkala posebno vez.

Dallas prvo srečanje v novi sezoni čaka v noči na petek, ko bodo ob 1.30 gostili San Antonio Spurs. Foto: Guliverimage

"Pomembno je, da zgradimo ekipni duh, da si zaupamo in uživamo na igrišču. Sploh zdaj, ko se je vrnil še Luka. Lepo je, ko je ekipa vsaj v veliki večini zdrava in pripravljena na napore. A ko sva z Luko skupaj na igrišču, tudi na treningih ne gre pričakovati drugega kot igranje na vso moč, ker želiva tekmovati in postaviti tudi zgled za ostale fante, in mislim, da vsi v ekipi čutimo enako. Vsi stremimo k istemu cilju," je zagotovil Irving.

Poziv sebi in Luki

Dallas je v tej sezoni še razširil svoj igralski kader. Poleg Klaya Thompsona sta se ekipi pridružila tudi Naji Marshall in Quentin Grimes, s tem je Dallas še pridobil na širini svojih zmožnosti. "Kaj lahko dosežemo? To lahko lažje pokažemo na igrišču, kot jaz razložim tukaj. Luka je spet z nami na igrišču, dela čarobne stvari in fantje moramo oziroma morajo biti pripravljeni na to. Zdaj imamo še več možnosti pri zaključevanju. Jasno je, da se bodo ekipe še naprej osredotočale name in na Luko, zato morava opraviti boljšo nalogo kot vodji ekipe, da bomo znali igrati na različne načine na igrišču, da bomo počeli prave reči. Mislim, da sta glavni besedi za nas letos konsistentnost in disciplina," je še dodal Irving.

Foto: Reuters

Ta je prepričan, da je ekipa že stkala prave, zmagovalne vezi. Poleti so se z nekaterimi košarkarji družili v domovanju Klaya Thompsona v Los Angelesu, nato so se še bolj povezali na trening kampu v Las Vegasu, prejšnji teden so nekaj časa preživeli tudi v domači hiši Irvinga. "Ko se spoznavaš, so take stvari zelo pomembne. Vesel sem, da se je ekipi pridružil tudi Klay, tega ne jemljem za samoumevno. Res je poseben talent, poseben košarkar in še toliko boljša oseba," je dejal Irving, ki se je ozrl tudi proti preteklosti in lanskemu finalu lige NBA.

"To je zapleten proces, igraš res ogromno košarke, utrujen si tako fizično kot psihično. In ko ne zmagaš, je pred tabo res dolgo poletje, spopasti se moraš s kritikami. To sem sprejel kot motivacijo, ta je letos še na višji ravni kot lani, ker vemo, kaj lahko pričakujemo eden od drugega. Preizkusili smo številne koncepte v obrambi, v napadu smo res talentirani, pomembno bo, da bomo potrpežljivi. Res sem oziroma smo dozoreli, na stvari gledam z drugačne perspektive kot prej, ena slaba tekma še ne pomeni slabe sezone. Vse skupaj je proces učenja, s temi fanti preživim več časa kot s svojo družino in res je lep občutek, ko greš v službo z ljudmi, s katerimi uživaš," je še dodal izkušeni član Dallasa.

