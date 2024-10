Luka Dončić in njegova posebna pot

Naslov prvaka lige NBA je tisto, kar žene našega košarkarskega šampiona Luko Dončića, da iz leta v leto nadgrajuje svoje individualne predstave, postaja vse zrelejši in skuša narediti ekipo boljšo. V pretekli sezoni je prišel z Dallas Mavericks do zadnje stopničke, na kateri so bili močnejši Boston Celtics. Zdaj odpira nova vrata, sedma v ligi NBA. Bi lahko sedma sezona postala pravljična? Ravno toliko let je moral denimo legendarni Michael Jordan čakati na skok na košarkarski Olimp.

Z vidika posameznika je Luka Dončić vse od velikega prihoda v ligo NBA naredil ogromno. Sprva je moral v krstni sezoni prepričati številne skeptike onstran Atlantika. Ni bilo malo takšnih, ki niso verjeli v njegove dobre predstave, telesne zmožnosti …

A jim je hitro zaprl usta. Iz tedna v teden, meseca v mesec je postajal vse boljši in se povsem udomačil v najmočnejši ligi na svetu. Uvodno sezono, v kateri je bil na koncu novinec leta, je končal s povprečjem 21,2 točke, 7,8 skoka in 6 asistenc na tekmo. Že v drugi so njegove številke poskočile in se je lahko v rednem delu pohvalil z 28,8 točke, 9,4 skoka in 8,8 asistence na tekmo.

Sezona Tekme Min. Točke Skoki Asis. Met iz igre % Za 3 t. % 2018–19 72 32.2 21.2 7.8 6.0 42.7 % 32.7 % 2019–20 61 33.6 28.8 9.4 8.8 46.3 % 31.6 % 2020–21 66 34.3 27.7 8.0 8.6 47.9 % 35.0 % 2021–22 65 35.4 28.4 9.1 8.7 45.7 % 35.3 % 2022–23 66 36 .2 32 .4 8 .6 8 .0 49.6 % 34.2 % 2023–24 70 37 .5 33 .9 9 .2 9 .8 48.7 % 38.2 %

Zadnji dve sezoni pa je njegovo povprečje preseglo mejo 30 točk. Lanska je bila zlasti nadpovprečna. Njegove številke so se v rednem delu zaustavile pri kar 33,9 točke, 9,2 skoka in 9,8 asistence na tekmo. Čeprav je imel najboljše številke med vsemi in bil najboljši strelec lige, je bilo to premalo za naziv MVP, saj se ob vsem upošteva še dejstvo, kako dobra je ekipa.

Številka 73

Treba je izpostaviti, da je v vseh teh letih povečal učinkovitost pri metu iz igre. Postal je boljši oz. natančnejši strelec. Če je imel v krstni sezoni povprečje pri metu iz igre 42,7 odstotka in pri metu za tri točke 32,7 odstotka, je zadnjo zaključil pri 48,7-odstotnem metu iz igre ter 38,2-odstotnim metom za tri točke. Postal je tudi najmlajši košarkar, ki je kot prvi dosegel 1.000 trojk v ligi NBA.

Luka in trojke v ligi NBA

Sezona Št. metov za 3 Št. zadetih metov za 3 Odstotek metov za 3 2018–19 7.1 2.3 32.7 % 2019–20 8.9 2.8 31.6 % 2020–21 8.3 2.9 35.0 % 2021–22 8.8 3.1 35.3 % 2022–23 8.2 2.8 34.2 % 2023–24 10.6 4.1 38.2 %

Luka in prosti meti v ligi NBA

Sezona Zadeti prosti meti Število prostih metov Odstotek prostih metov 2018–19 4.8 6.7 71.3 % 2019–20 7.0 9.2 75.8 % 2020–21 5.2 7.1 73.0 % 2021–22 5.6 7.5 74.4 % 2022–23 7.8 10.5 74.2 % 2023–24 6.8 8.7 78.6 %

V vsem tem času je premikal še številne druge mejnike lige NBA. Ničkolikokrat smo lahko prebirali, da je presegel določene rekorde legend lige NBA, kot so Michael Jordan in drugi. Po številu trojnih dvojčkov je denimo na osmem mestu večne lestvice in se lahko pohvali, da mu je to uspelo na 77 tekmah.

Prav poseben podvig mu je uspel 27. januarja letos, ko je proti Atlanta Hawks ob zmagi s 148:143 prispeval kar 73 točk. To je četrti dosežek v vsej zgodovini lige. Wilt Chamberlain – dvakrat je presegel mejo s 100 in 78 točkami – in Kobe Bryant – 81 točk – sta bila edina, ki sta se lahko pohvalila z več točkami kot slovenski rekorder.

Luka Dončić odpira nova vrata. In Jordan je prvi naslov prejel v sedmi sezoni ...

S predstavami je v pretekli sezoni tlakoval pot Dallas Mavericks do tretje uvrstitve v veliki finale lige NBA – leta 2011 so edinkrat osvojili prestižno prvenstvo. Na tem popotovanju je postal MVP finala zahodne konference in tudi šesti košarkar po Timu Duncanu, zdajšnjemu trenerju Jasonu Kiddu, LeBronu Jamesu, Nikoli Jokiću in Jasyonu Tatumu, da je pri pohodu do finala bil najboljši v ekipi pri doseganju točk, številu skokov in asistencah.

Legendarni Michael Jordan je v sedmi sezoni prišel do prvega naslova prvaka. Bo to uspelo tudi Dončiću, ki se podaja ravno v sedmo leto igranja v ligi NBA? Foto: Getty Images

Podatki, da je bil petkrat zapored na All-Star tekmi, prav tako ravno tolikokrat izbran v najboljšo peterko rednega dela sezone, bil v pretekli celo najboljši strelec … še izpostavljajo njegovo veličino v svetu košarke.

A bi Luka zagotovo kaj od naštetega rad zamenjal za šampionski prstan. Takšni podvigi potrebujejo čas, zorenje. Zdaj odpira nova vrata. Vrata sedme sezone. Veliki Michael Jordan je prav tako v sedmem letu začel dinastijo s Chicago Bulls in se v nadaljevanju kariere veselil šestih naslovov prvaka.

Ostrostrelec Thompson in obrambna novinca

V Teksasu prav tako načrtno sestavljajo moštvo, da bi bilo konkurenčno za največji podvig. Jedro se gradi okoli slovenskega virtuoza. Tako so letos pripeljali ostrostrelca Klaya Thompsona, ki dobro ve, kako je osvojiti naslov prvaka lige NBA. Z Golden State Warriors mu je to uspelo kar štirikrat.

Klay Thompson predstavlja veliko okrepitev za ekipo Dallas Mavericks. Foto: Guliverimage

Da le napad ne prinaša prvenstva, smo se lahko prepričali v zadnjem finalu, ko so košarkarji Boston Celtics s čvrsto obrambo onemogočili igro Dallasa in se veselili naslova najboljšega s 4:1 v zmagah. Zato so Teksašani v svoje vrste povabili tudi dva igralca, ki sta znana po dobri igri v obrambi. Naji Marshall velja za robustnega košarkarja. Quentin Grimes, ki je prišel kot menjava za Tima Hardawayja Jr., je za razliko od slednjega prav tako bolj obrambno usmerjen in zna dobro pokrivati košarkarje, ki imajo žogo v svoji posesti.

Zelo pomembno je bilo prav tako, da so Mavs v svojih vrstah zadržali centra Daniela Gafforda, ki je bil nekaj časa tudi na listi želja slovenske košarkarske reprezentance. Skupaj z lanskoletnim novincem Dereckom Livelyjem II, ki se je v premierni sezoni izkazal za pravo izbiro, bosta tako še naprej tvorila centrski dvojček, ki se je izkazal že lani. Dobrodošla novica v letošnjem poletju je bila prav tako vrnitev Spencerja Dinwidieja, ki je iz Dallasa odšel leta 2023.

Popotnica za Dallas Mavericks pred začetkom nove sezone je ob vsem naštetem zelo spodbudna, jasno pa je, da na koncu parket vse pokaže, predvsem pa bo ključno, v kakšni meri bodo obšli poškodbe, ki so bile lani pogosto na tnalu v Teksasu.