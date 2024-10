"Po lanskem letu je vse skupaj maraton, zato je treba razumeti, da si želimo iz obdobja pred sezono priti samo zdravi," je na začetku pripravljalnega obdobja večkrat poudaril strateg Dallasa Jason Kidd, ki sta mu nato hitro preglavice začela povzročati poškodba Luke Dončića, pa tudi Danteja Exuma, ki bo sicer odsoten dlje časa. Dončić je že na uvodu v pripravljalni kamp v Las Vegasu utrpel kontuzijo leve mečne mišice, zato je izpustil tudi vse tri dozdajšnje pripravljalne tekme Dallasa, ki je sicer v pripravljalnem obdobju še brez zmage.

A iz Dallasa so v sredo vendarle prišle nekoliko spodbudnejše novice, saj je slovenski košarkarski zvezdnik na ta dan opravil celoten trening skupaj z ekipo. Kljub temu pa je trener podprvakov lige NBA poudaril, da Dončić na zadnji pripravljalni tekmi, ki Dallas čaka v noči na petek proti Milwaukeeju, skoraj zagotovo ne bo igral.

Luka Dončić bo skoraj zagotovo izpustil tudi četrto pripravljalno tekmo Dallasa. Foto: Reuters

"Videli bomo, kako se bo počutil. Opravil je celoten trening in to res dobro, res se je odrezal. A kljub temu proti Bucksom (tekma bo v noči na petek ob 1.30, op. p.) verjetno ne bo igral, bomo videli. Zagotovo pa lahko potegnemo veliko pozitivnega, ker je z nami opravil celoten trening, moramo pa videti, kako se bo njegovo telo na to odzvalo. Je, kar je. Zdaj bomo gradili na tem, kar je opravil danes. Izgledal je res dobro. Luka ni pozabil igrati košarke, na treningu je ustvarjal priložnosti zase in za ostale, vsi smo bili veseli, da je z nami na treningu. Tudi Klay in Kai sta opravila celoten trenažni proces, bila sta odlična, tako da je za nami res uspešen dan," je bil navdušen Kidd.

"Tako kot vsako sezono bo tudi to glavni ključ do uspeha potrpljenje," je prepričan Kidd. Foto: Reuters

Čeprav so si v Dallasu želeli, da bi zvezdniška trojica Dončić, Thompson in Irving zavoljo gradnje kemije in vzdušja v ekipi svojo prvo tekmo dočakala še pred uradnim začetkom sezone, ki Dallas čaka v noči na 25. oktober proti San Antoniu, pa bo, kot vse kaže, za prvi trenutek s Slovencem na parketu treba počakati prav do začetka novega obdobja. "Tako kot vsako sezono bo tudi to glavni ključ do uspeha potrpljenje. Tako za gradnjo kemije kot zaupanja v moštvu bomo potrebovali nekaj časa. Imamo nekaj novih igralcev, pa tudi za tiste, ki so tu že od prej, se vse začne znova. To je povsem nova sezona," je bil jasen Kidd.

"Vsi govorijo o tem, kaj nam je uspelo lani, a ta sezona je že za nami. To je novo poglavje v zgodbi te ekipe in pomembno je, da ustvarimo dobro vzdušje. Pomembno je, da smo potrpežljivi, vedno smo bili. To je stvar, na kateri lahko gradimo, nikamor se nam ne mudi, vsi razumemo, da bo potreben čas. Gotovo bomo storili kakšno napako, izgubili bomo tekme, a pomembno je, da tudi v takšnih trenutkih ne obupamo in stremimo k našemu cilju, ki je jasen – osvojitev šampionskega prstana," je še dodal Kidd.

Strateg Mavericksov je na pripravljalnih obračunih močno premešal svojo zasedbo, igralne minute pa je porazdelil med vse svoje varovance, med katerimi so izstopali predvsem tisti, ki med sezono ne dobijo toliko priložnosti. Tudi zato porazi proti Memphis Grizzlies (116:121), Utah Jazz (102:107) in LA Clippers (96:110) niso presenečenje in hkrati nikakršen razlog za alarm.

