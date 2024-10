Luka Dončić spremljal ponesrečen nastop Klaya Thompsona #video

Košarkarji Dallas Mavericks so odigrali tretjo pripravljalno tekmo. Še tretjič zapored so nastopili brez najboljšega igralca Luke Dončića in na gostovanju pri Los Angeles Clippers izgubili s 96:110. Dončić, ki si je v začetku meseca poškodoval desno mečno mišico, je pripotoval v Kalifornijo in dvoboj spremljal s klopi. Pred tekmo se je nekaj časa tudi ogreval, a nato ni zaigral. Zvezdniški novinec Dallasa Klay Thompson ni navdušil. Iz igre je zgrešil vseh devet metov, izgubil štiri žoge in dvoboj neslavno končal brez točk.

Košarkarji Dallasa so v Los Angelesu nastopili prvič v novi dvorani Intuit Dome, ki ima 18 tisoč sedežev. Odprli so jo sredi avgusta, stala je okrog dve milijardi ameriških dolarjev in velja za eno najmodernejših športnih dvoran v ZDA. V njej so doma košarkarji Los Angeles Clippers, ki so v pripravljalni tekmi odpravili oslabljeni Dallas s 110:96.

Intuit Dome je novi dom košarkarske ekipe Los Angeles Clippers. Foto: Reuters

Oba trenerja sta minutažo dokaj enakovredno razdelila med številne igralce. Pri Dallasu je največ točk dosegel Quentin Grimes (20), Jaden Hardy jih je dodal 16, mladi branilec Jazian Gortman, ki je imel največjo minutažo pri Dallasu (27 minut in 35 sekund), jih je dodal 13, do dvomestnega števila točk pa je prišel še P. J. Washington Jr. (10).

Znova brez Dončića, Irvinga, Exuma ...

Trener Jason Kidd ni računal na številna pomembna imena. Znova je manjkal Luka Dončić, ki zaradi poškodbe leve mečne mišice še ni odigral nobene pripravljalne tekme. Glavni cilj v taboru Dallasa je, da bo povsem pripravljen za začetek sezone (24. oktober), tako da je vprašanje, ali bo v pripravljalnem obdobju sploh stopil na parket.

Tako sta spremljala dvoboj Luka Dončić in Kyrie Irving ob Danielu Gaffordu, ki je odigral 17 minut in zbral štiri točke in sedem skokov. Foto: Guliverimage

Trener je počitek namenil Kyrieju Irvingu, ki je preskočil tudi uvodno pripravljalno tekmo, Nemec Maxi Kleber je manjkal zaradi poškodbe levega gležnja, ki pa ni težje narave. Povsem drugačna je poškodba Avstralca Danteja Exuma, ki bo po operaciji desnega zapestja najverjetneje z igrišč odsoten vsaj tri mesece, tako da bo nared za nastop šele v letu 2025, poškodba gležnja pa je od parketa oddaljila tudi Kesslerja Edwardsa.

Kako se je Luka Dončić pred tekmo poigral s trenerji:

Luka Dončić (left calf contusion) is out against the LA Clippers but went through a very lengthy pre-game workout. He was on the court for a long time after the Dallas Mavericks' shootaround, too.



Subscribe to https://t.co/IjXhvM4SnW to read the latest on Dončić soon. pic.twitter.com/DdpjYwxEWZ — Grant Afseth (@GrantAfseth) October 15, 2024

Katastrofalen večer Thompsona

Klay Thompson je zgrešil iz igre vseh devet metov. Foto: Guliverimage Drugič zapored je v dresu Dallasa nastopil novinec Klay Thompson. Čeprav je poln izkušenj in dodatne motivacije, da bi se dokazal pri Mavericksih, se mu je predstava v Los Angelesu povsem ponesrečila.

V dobrih 21 minutah ni zadel niti enkrat. Iz igre je zgrešil vseh devet metov, od tega šest trojk, in izgubil še štiri žoge. Njegovo katastrofalno strelsko predstavo je s klopi spremljal tudi Dončić, ki komaj čaka, da bo začel sodelovati s Thompsonom, znanem po tem, da takrat, ko ujame strelski ritem, para mrežice kot za stavo.

Kako je Klay Thompson zgrešil vseh devet metov iz igre:

Pri gostiteljih, ki so si večino prednosti priigrali v drugem polčasu, je dal največ točk Kevin Porter Jr. (18). Nastopil je tudi Derrick Jones Jr., še v prejšnji sezoni košarkar Dallasa, in nekdanjim soigralcem dal 12 točk.

Derrick Jones Jr. je proti nekdanjim soigralcem dosegel 12 točk. Foto: Reuters

Prvi zvezdnik Kawhi Leonard je počival, vodstvo moštva ni želelo tvegati zaradi znanih težav Američana s kolenom, saj ga noče izgubiti za začetek sezone. Podobno velja za Dallas glede Dončića. Obstaja možnost, da bo v noči na petek odigral pripravljalno tekmo proti Milwaukeeju, to bo zadnji test pred začetkom sezone, ko bo 24. oktobra v teksaškem obračunu gostil San Antonio z mladim francoskim zvezdnikom Victorjem Wembanyamo.

Kako je Dereck Lively II blokiral met Kevina Porterja Jr.:

Dereck Lively II with the chasedown block as the Mavs look to make a 4Q push! #NBAPreseason



DAL-LAC on NBA TV pic.twitter.com/vlf1Wn4un2 — NBA (@NBA) October 15, 2024

Dallas je tako izgubil vse tri pripravljalne tekme. Najprej proti Memphisu (116:121), nato pa še proti Utahu (102:107) in LA Clippers (96:110).

Na ostalih pripravljalnih tekmah večera so Brooklyn Nets odpravili Washington kar za 39 točk (131:92), Philadelphia je ugnala Atlanto (104:89), novinec Paul George, ki je pred tem dolga leta branil barve LA Clippers, je v 12 minutah dosegel osem točk, manjkal pa je center Joel Embiid, ki ne bo igral do konca pripravljalnega obdobja. Memphis je premagal Indiano (120:116), Milwaukee, zadnji tekmec Dallasa v pripravljalnem obdobju, pa Chicago (111:107). Grk Giannis Antetokounmpo je v 23 minutah prispeval dvojni dvojček (24 točk in deset skokov).