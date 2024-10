Dallas Mavericks vendarle do zmage, kaj pa Dončić? #video

V noči na petek so košarkarji Dallasa igrali zadnjo pripravljalno tekmo pred začetkom letošnje lige NBA. Tokrat so na domačem parketu visoko premagali Milwaukee Bucks. Tekma se je končala z izidom 109:84. Slovenski košarkar Luka Dončić ni igral.

Večina najboljših igralcev pri Milwaukee Bucks je ta večer počivala. Giannis Antetokounmpo, Damian Lillard, Brook Lopez, Khris Middleton in Bobby Portis niso stopili na parket. Kljub temu je Milwaukee dobil uvodno četrtino z 22:21.

V drugi četrtini so Dallas Mavericks dvignil svojo raven igre in pobegnili do občutljive prednosti. Tokrat se je izkazal Klay Thompson, ki je do zdaj na pripravljalnih tekmah pokazal svojo najboljšo predstavo. Ta je na koncu prispeval 11 točk, zadeval pa je tudi mete za tri točke. Na drugi strani je bil razpoložen Pat Connaughton, a kljub temu je imel Dallas ob odmoru prednost 16 točk (54:38).

V tretji iz zadnji četrtini je Dallas še naprej povečeval prednost in na koncu zasluženo slavil z izidom 109:84. Kyrie Irving je bil s 14 točkami najboljši košarkar Dallasa. Tako kot Klay Thompson sta 11 točk zbrala tudi Daniel Gafford in Jaden Hardy. Pri gostih je bil najbolj razpoložen Gary Trent Jr., ki je v svojo statistiko vpisal 12 točk.

Klay Thompson meni, da bodo v sezoni odlični

"Mislim, da bomo odlični. Velik razlog, zakaj sem tukaj, je zaradi Luke in priložnosti, da igram z njim. S tednom, ki je pred nami, bomo imeli priložnost vzpostaviti odlično kemijo," je po današnji tekmi povedal Klay Thompson.

Luka Dončić se je med zadnjo pripravljalno tekmo zabaval. Foto: Guliverimage

Dončić si je tekmo ogledal s klopi

Slovenski košarkar Luka Dončić, ki si je pred časom poškodoval levo mečno mišico, tudi tokrat ni stopil na parket. Že pred petkovo tekmo je bilo jasno, da Ljubljančan ne bo igral. A pred dnevi so iz Dallasa vendarle prišle nekoliko spodbudnejše novice, saj je naš košarkar opravil celoten trening skupaj z ekipo. Se pa zna Dončić pošaliti tudi s sodniki.

Luka Dončić casually crossing over a ref lol pic.twitter.com/s5xzpxeYBZ — Landon Thomas (@sixfivelando) October 18, 2024

Dallas prva tekma rednega dela čaka v noči na 25. oktober proti San Antoniu.

