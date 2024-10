Čustvena vrnitev po veliki agoniji

V noči na četrtek se je na pripravljalni tekmi Chicago Bulls po skoraj treh letih odsotnosti zaradi poškodb vrnil Lonzo Ball, ki so ga navijači v United Centru bučno pozdravili, njegova ekipa pa je s 125:123 premagala Minnesoto Timberwolves.

Dobrih pet minut pred koncem prve četrtine obračuna v Chicagu je na tribunah tamkajšnjega Uniteda Centra završalo, saj se je na prostor za vstop v igro prvič po skoraj treh letih postavil 26-letni Lonzo Ball, ki je takoj zatem zadel tudi met za tri točke. Ball, ki je bil odsoten od leta 2022, je igral na svoji prvi tekmi po okrevanju po treh operacijah kolena, odigral je 15 minut in tekmo končal z desetimi točkami (4/6 met iz igre), eno asistenco in enim skokom. Trener Bullsov Billy Donovan je po tekmi dejal, da je Ball "izgledal odlično" ob zmagi ekipe pred sezono. "Mislim, da se je gibal zelo, zelo dobro. Dobil je nekaj minut, bomo videli, kako se bo njegovo telo odzvalo na to, a zame osebno je bil odličen, veseli smo, da je nazaj," je dodal Donovan.

Navdušen je bil tudi član Bullsov, ki je s svojimi soigralci ugnal Minnesoto. "Bilo je veliko bolje igrati kot gledati, to lahko rečem," je uvodoma ameriškim medijem dejal Ball. "Ne morem niti opisati, kako sem se počutil na parketu. Bil sem preprosto presrečen, da sem lahko na igrišču, noro," se je smejalo članu Bullsov.

Na svojo prvo tekmo po poškodbi je Ball čakal več kot tisoč dni, nazadnje je igral 14. januarja 2022, ko so Bulls klonili proti Golden State Warriors (86:138). Zatem se je začela agonija s poškodbo levega kolena, ki se je končala s kar tremi operacijami, na koncu se je po konstantnih bolečinah lani odločil za presaditev hrustanca. Skoraj tri leta kasneje od začetka težav bo Ball zdaj vstopil v zadnje leto štiriletne pogodbe, vredne 85 milijonov dolarjev, za Bulls pa je v tem času odigral le 35 tekem rednega dela sezone.

Bulls bodo pripravljalno sezono končali v noči na soboto proti Cleveland Cavaliers. Uradni del sezone pa bo Chicago začel 24. oktobra proti New Orleans Pelicans.

