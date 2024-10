Čeprav so spomini na poklapane obraze košarkarjev Dallas Mavericks po porazu in koncu lanske finalne serije lige NBA v sredini junija proti Boston Celtics še kako živi, pa se čez lužo znova obrača nov nepopisan list. In četudi so pri Dallasu v drugi polovici prejšnje sezone poskrbeli za pravo eksplozijo navdušenja v največjem teksaškem mestu in zavoljo Luke Dončića tudi v Sloveniji, pa je lanski finale zdaj že v preteklosti. "Lanska sezona je v preteklosti, ne želimo se več pogovarjati o tem, gledamo naprej," je ob pripravah na novo obdobje poudaril strateg Dallasa Jason Kidd.

Dallas z Dončićem kotira visoko

Ta bo v novi sezoni lahko računal na eno najbolj izpopolnjenih Dallasovih zasedb v zadnjih letih, ki pa se bo še naprej vrtela okoli Luke Dončića. Slovenski košarkar, ki je že na začetku priprav utrpel poškodbo mečne mišice, bo nared za prvo srečanje v sezoni proti San Antonio Spurs. Ljubljančan bo vstopil v svojo sedmo sezono lige NBA, še bolj kot v prejšnjih letih pa na vlogo in veličino Slovenca pred začetkom sezone opozarjajo tudi čez lužo, kjer ga konstantno omenjajo pri najvišjih mestih v boju za naziv MVP lige.

Dončić vstopa v svojo sedmo sezono lige NBA. Foto: Reuters

Lani je Slovenec, ki je sicer v rednem delu lige NBA skupno odigral 400 tekem, v povprečju dosegal 33,9 točke, 9,8 podaje in 9,2 skoka na tekmo. "Luka bi lahko bil v tej sezoni znova najboljši strelec in asistent svojega moštva in tudi drugi skakalec. Ne smemo pozabiti, da je star samo 25 let, čeprav se zdi, da je tako dominanten že veliko dlje – petkrat je bil že v uvrščen v najboljšo peterko lige," so pred začetkom sezone zapisali pri NBA.

A Dončićev boj za prestižno individualno priznanje bo znova potekal v luči ekipnega uspeha, kamor lahko v tej sezoni visoko kotirajo tudi Mavericks z močno zasedbo. Za potreben naboj energije sta že med lansko sezono s prihodoma poskrbela predvsem Daniel Gafford in P. J. Washington. Ob tem je zvezdniški dvojec Dončić – Irving med letošnjim poletjem s Klayem Thompsonom dobil dodatno veliko okrepitev, svoje bosta zagotovo dodala tudi Quentin Grimes in Naji Marshall, ki je v pripravljalnem obdobju nekajkrat močno opozoril nase.

Prvi tekmi Luke Dončića in Vlatka Čančarja: Petek, 25. oktober:

1.30 Dallas Mavericks – San Antonio Spurs

4.00 Denver Nuggets – Oklahoma City Thunder

Oklahoma na zahodu, Boston drugič zapored?

Tudi zato strokovnjaki lige NBA Dallas visoko omenjajo v napovedih za uspeh v novi sezoni. Če so bili Mavericks lani pozitivno presenečenje drugega dela sezone, pa bodo v novem obdobju odkrito ciljali na najvišja mesta v izredno močni zahodni konferenci. V tej sicer največ možnosti za uspeh pripisujejo ekipi Oklahome City Thunder, kjer so v svoj kader dodali Alexa Carusa in Isaiaha Hartensteina, visoko pa kotirajo tudi Minnesota, Dallas in Denver. Največ možnosti za skupni uspeh sicer strokovnjaki z izrazitim naskokom napovedujejo Boston Celtics, ki so lani v vitrine dodali 18. naslov v zgodovini franšize.

Naslov bodo branili Boston Celtics. Foto: Reuters

Še bolj kot lani naj bi bila tehtnica izenačenih in kvalitetnejših bojev nagnjena na stran zahoda. Nekateri analitiki in stavnice kar enajstim ekipam na zahodu napovedujejo nad 41 zmag, kar je 50-odstotna uspešnost. Med tistimi, ki jim strokovnjaki pripisujejo najmanj možnosti za uvrstitev v končnico, sta Portland in Utah, že San Antonio ima z Wembanyamo nekaj vprašajev, medtem ko je na vzhodu veliko več ekip, ki so v fazi izgradnje, npr. Charlotte, Washington, Detroit …

Denver padel na stavnicah, Čančar čaka na priložnost

Minilo je sicer že sedem let, odkar je eni izmed ekipi uspelo dvakrat zapored osvojiti šampionski prstan, a nobeno presenečenje ne bi bilo, če bi Celtics tudi v novi sezoni v zrak dvignili pokala Larryja O'Briena, ki ga prejme prvak lige NBA. V prejšnji sezoni so strokovnjaki kot glavne izzivalce Bostona v boju za naslov izpostavljali Denver Nuggets, ki pa so nato po porazu z Minnesoto svojo pot zaključili že v konferenčnem polfinalu.

Vlatko Čančar bo čakal na svojo priložnost. Foto: Reuters

Zasedba, kjer igra še drugi slovenski predstavnik Vlatko Čančar, pred novo sezono na stavnicah ne kotira na najvišjih mestih. Temu botrujejo predvsem odhodi nekaterih pomembnih členov, ki so v sezoni 2022/23 osvojili šampionski prstan, v prvi vrsti sta to Jeff Green in Bruce Brown, zatem se je poslovil še Kentavious Caldwell-Pope, ki je bil pomemben člen Denverjeve igre tako v napadu kot v obrambi. Za nameček se je poškodoval še center, ki so ga pri Denverju izbrali na letošnjem naboru DaRon Holmes in ki bo izpustil sezono, vprašanje pa se poraja tudi ob prihodu Russlla Westbrooka, ki je že močno v jeseni svoje kariere. Jasno je, da bo vodilna vloga znova pripadla Nikoli Jokiću, ki bo upal na izdatno pomoč Jamala Murraya, svoje minute za dokazovanje pa bo znova čakal Vlatko Čančar.

Slovenski košarkar, ki od leta 2019 nosi dres Denverja, je prejšnjo sezono zaradi nesrečne poškodbe kolena med poletnimi pripravami slovenske reprezentance v celoti izpustil, zdaj pa je pripravljen na povratek na parket, kar je dokazal tudi na pripravljalnih srečanjih Denverja. Nuggets so sicer s Primorcem poleti podpisali novo pogodbo, potem ko so zavrnili možnost podaljšanja za eno sezono in so raje sklenili nov dogovor, veteranski minimum, ki bo Slovencu navrgel 2,43 milijona dolarjev, s katero bo Čančar zaslužil še več kot pred tem, pogodba pa je "dobro" dela tudi Denverju, saj se sklenitev takšne pogodbe ne šteje v "salary cap" kluba. V štirih aktivnih sezonah je za Denver odigral 130 tekem, v povprečju pa dosegal 3,5 točke in 1,7 skoka na obračun.

Pomembnejši datumi nove sezone: 22. oktober: začetek sezone

12. november: začetek pokalnega tekmovanja lige NBA

17. december: finale pokalnega tekmovanja

6. februar 2025: konec zimske tržnice

14.-16. febraru: NBA All-Star vikend v San Franciscu

13. april: konec rednega dela sezone

15.-17. april: play-in turnir za končnico

19. april: začetek končnice

5. junij: začetek finalne serije lige

Denver bo sicer svoje prvo srečanje odigral v noči na petek, ko ga že za uvod čaka srečanje z enimi izmed favoritov za končni uspeh – Oklahomo City Thunder. Dallas bo pred tem gostil San Antonio Spurs. Sezono bodo že v noči na sredo ob 1.30 po slovenskem času odprli prvaki Boston Celtics ter New York Knicks, zatem pa bi se lahko pisala zgodovina lige NBA, saj bi proti Minnesoti prvič na uradni tekmi lige NBA zaigral dvojec oče – sin, in sicer bi v dresu LA Lakers lahko poseben trenutek dočakala LeBron James in njegov sin Bronny.

Napovedi generalnih direktorjev klubov lige NBA: Katera ekipa bo osvojila ligo NBA?

1. Boston Celtics – 83 odstotkov

2. Oklahoma City Thunder – 13 odstotkov

3. Dallas Mavericks – 3 odstotkov

Lani: Boston Celtics in Denver Nuggets – 33 odstotkov Kdo bo MVP sezone 2024/25?

1. Shai Gilgeous-Alexander, Oklahoma City – 40 odstotkov

2. Luka Dončić, Dallas – 30 odstotkov

3. Joel Embiid, Philadelphia, Nikola Jokić, Denver, Jayson Tatum, Boston – 7 odstotkov

Lani: Nikola Jokić – 43 odstotkov

