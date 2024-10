Luka Dončić osrečil otroke, ki nanj gledajo kot na božanstvo #video

Luka Dončić se je s soigralcema pri Dallas Mavericks Danielom Gaffordom in Najijem Marshallom v okviru tedna za otroke lige NBA družil z mladimi oboževalci v Dallasu. Ti so mu lahko zastavljali vprašanja in izkoristili priložnost za skupno fotografijo.

Košarkarji Dallas Mavericks so petkovo popoldne preživeli na košarkarskem igrišču na Mercy Street v zahodnem Dallasu, kjer jih je pričakalo 120 otrok, zaljubljenih v košarko, ki pa niso vedeli, da jih bodo na parketu pričakali trije košarkarski zvezdniki.

"Krasno je videti vse te otroke in se spominjati, kako je bilo, ko sem bil sam otrok. Mi česa takega nismo imeli. Vem, da je za otroke to izjemno zabavna izkušnja, zato sem navdušen," je po srečanju z mladimi povedal dobro razpoloženi Luka Dončić, ki je zelo ponosen na to, da številni mladi nosijo dres z njegovim imenom in številko 77.

"Krasen občutek je doživeti, kako ti otroci navijajo zame in že pri teh letih vedo, kdo sem. Upam, da sem košarkarje in otroke navdihnil za to, da bodo trdo delali in uživali življenje. To je krasen občutek," je dejal 25-letni Ljubljančan, ki je zaradi poškodbe leve mečne mišice izpustil vse pripravljalne tekme svoje ekipe na novo sezono (njegovi soigralci so zabeležili tri poraze in eno zmago), a se po napovedih kmalu vrača na parket. Ljubljančan je v preteklih dneh že opravil celotni trening z ekipo, tako da bo za uvodno tekmo sezone (Dallas prva tekma čaka 25. oktobra doma proti San Antonio Spurs) najverjetneje nared.

