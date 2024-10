Zaradi poškodbe leve mečne mišice je Luka Dončić izpustil vse pripravljalne tekme Dallas Mavericks pred novo sezono, kar se mu v preteklih sezonah še ni zgodilo.

Dobrodošel podatek pa je, da je poškodba zgodovina in je pripravljen na teksaški obračun s San Antoniom, ki se bo začel v petek ob 1.30 ponoči po naši uri. Pet zaporednih treningov z ekipo je opravil v celoti, kar dodatno potrjuje njegovo pripravljenost na uvodni obračun.

Zadnjo tekmo odigral pred tremi meseci in pol

Strinja se, da je to morda oviralo proces gradnje kemije z novimi soigralci, zlasti zvezdnikom Klayem Thompsonom, ki je prišel iz Golden State Warriors in bo velika pridobitev za Dallas. Zlasti v luči boja za šampionski prstan – Thompson se lahko pohvali že s štirimi.

V pretekli sezoni je imel kar nekaj težav s koleni. Foto: Reuters

"Verjetno," je na vprašanje, ali je v ekipi vzpostavljena kemija, odgovoril Dončić. Če je kdo lačen igre, je to prav on, saj je nazadnje igral 6. julija v dresu slovenske reprezentance, ki je neuspešno napadala nastop na olimpijskih igrah v Parizu in izpadla v polfinalu proti Grčiji: "To je kar težko, ker toliko časa nisem igral na tekmi. Tekme so vedno drugačne od treningov, tako da bomo videli na prvi. Prepričan sem, da bo navdušenje pravo. Nisem igral na tekmi od reprezentančnih tekem, tako da sem vesel, da bom zdaj."

V poletnem času je Dončić veliko postoril, da je prišel v ZDA pripravljen na nove podvige. V prvi vrsti se je moral pozdraviti od vseh udarcev, ki jih je prejemal med sezono in v zaključku v končnici, v kateri je moral v velikem finalu priznati premoč Boston Celtics. Saj se še spomnimo, da si je poškodoval koleno, prav tako pa je imel kontuzijo prsnega koša. Velik poudarek je namenil tudi metu na koš in izboljšanju igre ob večji hitrosti, so zapisali pri Dallasnews.

Ključno, kako bo funkcionirala naveza Dončić – Irving – Thompson

Na vprašanje, česa se je naučil z igranjem v končnici v pretekli sezoni, je odgovoril: "Zakaj se ne ozirati nazaj? Prišli smo do finala, kar je kar neverjetno in zelo, zelo težko. Ko se ozremo nazaj, vemo, kako težko je priti tja. Vsaka podrobnost je pomembna in zelo pomembno je, da imamo takšno mentaliteto na začetku."

Foto: Reuters

V pretekli sezoni smo morali velikokrat poročati o poškodbah ključnih igralcev, čemur bi se radi v taboru Mavs v tej sezoni v dobršni meri izognili. Ob Dončiću je imel v pripravljalnem obdobju težave P. J. Washington, ki bo nared za petkov teksaški spopad, zato pa še nekaj časa ne bo Danteja Exuma, ki ima poškodovano zapestje. Glavni trener Jason Kidd bo imel tako na razpolago vse razpoložljive sile, vključno s Kyrijem Irvingom, novinci Thompsonom, Naijem Marshalom, Quentinom Grimsom in povratnikom Spencerjem Dinwiddiejem.

Veliko vprašanje je, kako se bo povezala velika trojica Dončić – Irving – Thompson, ki bo v največji meri zadolžena za polnjenje tekmečevega koša. Zadnja dva sta skupaj odigrala dve tekmi v sklopu priprav na sezono, Dončić pa ju je spremljal le z roba parketa. Na torkovem treningu je Luka izpostavil, da bi lahko imel prav tako dobro individualno sezono, četudi ne doseže toliko točk kot lani. V pretekli je bil namreč s 33,9 točke na tekmo najboljši strelec lige NBA: "Odvisno je od obrambne taktike nasprotne ekipe. Vsaka tekma bo drugačna. Včasih me bodo podvajali, drugič ne. Odvisno bo od tekmečeve obrambe. Na nas je, da bomo pravilno odreagirali."

Cilj je naslov prvaka

Dobrodošlo bi bilo, da bi Luka in druščina v sezono vstopili z zmagovalno popotnico. Na roko jim gre, da bodo svojih prvih sedem od devetih tekem odigrali v domačem American Airlines Centru, v katerem so lani v rednem delu prišli do 25 zmag in zabeležili 16 porazov. Radi bi osvojili šampionski prstan. Foto: Guliverimage

"Ne hecamo se. Trdo smo delali. Novi igralci, ki so prišli sem, so pokazali, da znajo igrati. Lahko nam pomagajo. Tako da moramo igrati trdo. To je to," je jasen slovenski košarkarski virtuoz.

Cilj v Dallasu za sezono 2024/25? Jasen. Luka želi osvojiti ligo. Glavni trener Kidd je izpostavil, da je motivacija pri našem košarkarju na zelo visoki ravni. Njegova želja je zmagovati in tako bo vstopil v novo sezono: "To moramo pokazati vsak dan. Pokazati moramo, kakšni igralci smo in za kaj se borimo. Mislim, da smo v pripravljalnem obdobju delali res trdo. Kar lahko ljudje pričakujejo, je to, da bomo igrali na sto odstotkih, pokazali, kdo smo, in se borili vsak dan."