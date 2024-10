Gordon, ki je imel pogodbo z Nuggets sklenjeno do poletja 2025, bo v obdobju od leta 2025 do 2029 zaslužil 133 milijonov dolarjev (122 milijonov evrov), medtem ko bo v sezoni 2024/25 igral za plačo 23 milijonov dolarjev (21 milijonov evrov). Nato pa mu bodo njegovi delodajalci v vsaki naslednji sezoni k plači dodajali deset milijonov dolarjev (9,2 milijona evrov) bonusa.

Gordon je v ligaškem delu lanske šampionske sezone v povprečju dosegal 16,3 točke, 6,6 skoka in tri podaje oziroma 13,3 točke, šest skokov in 2,6 podaje v končnici, medtem ko je v pretekli sezoni v rednem delu povprečno dosegal 13,9 točke, 6,5 skoka in 3,5 podaje oziroma 14,3 koša, 7,3 skoka in 4,4 podaje v končnici.