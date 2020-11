Nočni klik za vstop v ligo NBA: kdo so mladeniči, ki prihajajo?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Liga NBA počasi zbira delce sestavljanke nove sezone lige, ki se bo začela 22. decembra. Uradni tekmovalni urnik bo objavljen v dveh delih, prvi že v kratkem. Jasno pa je, da bo v rednem delu vsaka ekipa tokrat odigrala 72 tekem. Vmes je predviden tudi premor All-star. Še pred končnico, ki se bo začela 22. maja, bodo klubi, razvrščeni med sedmim in desetim mestom v obeh konferencah, odigrali tekme za zapolnitev zadnjih dveh mest za izločilni del sezone.

Te dni se je razživela tudi igralska tržnica, ki bo še bolj udarna od petka, ko bodo na voljo tudi igralci brez pogodb. Eden od vrhuncev obdobja med obema sezonama pa bo na sporedu že v noči na četrtek. Gre za nabor lige NBA, ki ga je vodstvo tekmovanja izjemoma prestavilo s tradicionalnega junijskega termina, za nameček pa bo tokrat zaradi neugodne epidemiološke slike potekal na spletni platformi. In kdo so glavni favoriti Drafta 2020?

LaMelo Ball (19 let, 200 cm)



Foto: Reuters

Organizator igre z odličnim nadzorom prihaja iz znane košarkarske družine. Njegov najstarejši brat Lonzo je že uveljavljeni NBA-košarkar, trenutno član New Orleans Pelicans. Drugi brat LiAngelo Ball igra v razvojni ligi. Za vsem družinskim projektom pa stoji kontroverzni oče LaVar Ball. Ta je tokratnega nabornika pripeljal tudi v Evropo, kjer je v odmevnem medijskem projektu igra za litovski Prienai, nazadnje pa je bil v Avstraliji član Illawarra Hawks. Strokovnjaki ga označujejo za nadarjenega nabornika z velikim potencialom za rast, a tudi s številnimi pomanjkljivostmi.

James Wiseman (19 let, 216 cm)

Foto: Guliverimage

Član zlate ameriške reprezentance na svetovnem prvenstvu U-16 leta 2017 velja za košarkarja, ki bi sicer vtis lahko naredil že v prvi sezoni, veliko bolj verjetno pa je, da gre za dolgoročnejšo naložbo. Center z dobrim delom nog in visoko stopnjo košarkarskega inteligenčnega kvocienta bo v ligo NBA prestopil po nepolni eni sezoni v univerzitetni ekipi Memphis, kjer je zaradi poškodb in predčasnega umika igral le za vzorec, in predhodnem dokazovanju v srednješolski košarki.

Deni Avdija (19 let, 206 cm)

Foto: Guliverimage



Med kandidati, katerih imena na napovednih lestvicah najbolj nihajo. V primerjavi s številnimi ameriškimi vrstniki ima občutno več izkušenj s čvrstejšo košarko in pritiski. Član izjemno nadarjenega izraelskega reprezentančnega rodu je uspešno igral za Maccabi iz Tel Aviva, kjer je pokazal široko paleto predvsem napadalnega znanja. Njegov oče Zufer Avdija, rojen v Prištini, je v nekdanji Jugoslaviji vrsto let igral za Crveno zvezdo ter državno reprezentanco, s katero je bil v družbi Petra Vilfana leta 1982 tretji na svetu.

Onyeka Okongwu (19 let, 206 cm)

Foto: Guliverimage



V ZDA rojeni krilni center, ki bi lahko nadaljeval uspešno tradicijo nigerijskih košarkarjev v ligi NBA. Po uspešnem igranju za srednješolsko ekipo Chino Hills je v pretekli sezoni navduševal v dresu kalifornijske univerzitetni ekipe USC. V povprečju je dosegal 16,2 točke in 8,6 skoka. Gre za košarkarja, ki stavi na svojo fizično moč v obeh fazah ter učinkovito "bere" igro.

Anthony Edwards (19 let, 193 cm)

Foto: Guliverimage

Čvrst branilec velja za dobro izbiro za ekipe, ki imajo dovolj kakovostno pokrite višje igralske položaje. Prihaja iz Atlante, kjer se je prebijal skozi srednješolsko košarkarsko sito, nato pa zaigral za univerzo Georgia. V povprečju je dosegal 19,1 točke, igro pa gradil na dobri kombinaciji meta z razdalje, fizične moči in hitrosti v prodorih. Njegova pomanjkljivost naj bi bila pretirana napadalna usmerjenost, ki se odraža v popustljivi obrambi in neustrezni selekciji metov.

Kako bodo izbirali v prvem krogu?



1. Minnesota Timberwolves

2. Golden State Warriors

3. Charlotte Hornets

4. Chicago Bulls

5. Cleveland Cavaliers

6. Atlanta Hawks

7. Detroit Pistons

8. New York Knicks

9. Washington Wizards

10. Phoenix Suns

11. San Antonio Spurs

12. Sacramento Kings

13. New Orleans Pelicans

14. Boston Celtics

15. Orlando Magic

16. Portland Trail Blazers

17. Minnesota Timberwolves

18. Dallas Mavericks

19. Brooklyn Nets

20. Miami Heat

21. Philadelphia 76ers

22. Denver Nuggets

23. Utah Jazz

24. Milwaukee Bucks

25. Oklahoma City Thunder

26. Boston Celtics

27. New York Knicks

28. Los Angeles Lakers

29. Toronto Raptors

30. Boston Celtics