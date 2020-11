Zvezane roke začasnega selektorja, ki vseeno upa na Dončića

Selektor slovenske košarkarske reprezentance Aleksander Sekulić je štiri dni pred zborom objavil seznam izbrane vrste za prihajajoči kvalifikacijski tekmi za uvrstitev na EuroBasket 2022. Evropski prvaki se bodo ob koncu meseca v Stožicah v pričakovano okrnjeni zasedbi pomerili z Ukrajino in Madžarsko (28. in 30. 11.). Na seznamu 15 igralcev, med katerimi ni prvega zvezdnika Luke Dončića, za katerega pa selektor pravi, da še "ostaja kanček upanja".

Prav veliko manevrskega prostora ob sestavi seznama vabljenih košarkarjev v ljubljanski "mehurček" Aleksander Sekulić ni imel. Roke so mu namreč zvezali neprekinjen potek evrolige, na račun katere ni mogel vpoklicati Klemna Prepelića, Zorana Dragića in Žana Marka Šiška, nenaklonjenost lige NBA, ob kateri je v vodo padla reprezentančna vrnitev Luke Dončića (nanj sicer še upa, a zelene luči kluba nima, pri KZS pa priznavajo, da so možnosti za ugoden razplet majhne) in Vlatka Čančarja (že v petek odhaja v ZDA), zdravstveno stanje Alekseja Nikolića, ki se po pomladni operaciji še ni vrnil pod koše, ter odločitev Gašperja Vidmarja o reprezentančni aktivnosti le v olimpijskih kvalifikacijah.

Aleksander Sekulić: prihodnji teden prvič kot članski selektor Foto: Sportida

A 42-letnemu Ljubljančanu, ki bo o dokončni usodi Dončića obveščen do konca tedna, negodovanje ob naštevanju tistih, ki niso na voljo, ne bo kaj prida koristilo, zato se bo tudi v nedeljo ob uradnem začetku kratkih priprav in prvem spletnem nastopu pred sedmo silo zanesljivo ukvarjal predvsem s tistimi, ki tokrat so na voljo. V omejenem bazenu se je mladi selektor naslonil na uveljavljene košarkarje iz lige ABA, kjer ga lahko veselijo pomembne vloge in dobra forma predvsem Jake Blažiča, Jurije Macure in Blaža Mesička in vidnejše evropske legionarje brez evroligaškega prizvoka, med katerimi bosta tokrat še posebej pomembna Luka Rupnik in naturalizirani Jordan Morgan, medtem ko pa med vabljenimi ni mladega Gregorja Glasa, ki kot drugi strelec srbske lige blesti pri Dynamicu, in pa Žige Dimca.

SLOVENSKA REPREZENTANCA



Jaka Blažič (Cedevita Olimpija), Urban Durnik (Koper Primorska), Alen Hodžić (Cedevita Olimpija), Gregor Hrovat (Cholet), Jan Kosi (Krka), Luka Lapornik (Krka), Jurij Macura (Koper Primorska), Blaž Mahkovic (Helios Suns), Blaž Mesiček (Split), Jordan Morgan (Unics), Edo Murić (Cedevita Olimpija), Matic Rebec (Rouen Metropole), Luka Rupnik (Zaragoza), Miha Škedelj (Krka) in Jan Špan (Delteco Gipuzkoa).

Luka Dončić še ni povsem odpisal možnosti, da bi znova zaigral za Slovenijo. Foto: Getty Images

"Luka se je močno zavzel, da bi igral"

"Na priprave za tekmi z Ukrajino in Madžarsko smo povabili petnajst košarkarjev. Med njimi žal ni igralcev, ki igrajo v evroligi in ligi NBA. Kanček upanja, da bi se izbrani vrsti pridružil tudi Luka Dončić, sicer še obstaja, saj se je Luka skupaj s Košarkarsko zvezo Slovenije res močno zavzel, da bi oblekel slovenski dres, a še ni prejel dovoljenja. Na seznamu so tako igralci, ki so bili v reprezentančnem kadru v zadnjih reprezentančnih akcijah in povratnik Luka Lapornik," je v uradni izjavi, ki jo je medijem posredovala KZS, dejal selektor Sekulić in sporočil, da se mu bosta ob Jerneju Valentinčiču v štabu reprezentance kot pomočnika pridružila Dalibor Damjanović in Dragiša Drobnjak. Ob tem lahko le upa, da mu načrtov, podobno kot pred dnevi ženskemu selektorju Damirju Grgiču, ne bo prekrižal kakšen pozitiven test na Covid-19.

Morgan Jordan se bo znova pridružil slovenski reprezentanci Foto: Sportida

Ljubljanski "mehurček"

Prav negativen rezultat testiranja bo obenem tudi vstopnica za ljubljanski kvalifikacijski "mehurček", ki ga ob usmeritvi Fibe pripravljajo pri Košarkarski zvezi Slovenije. Poslovni direktor zveze Aleš Križnar nam je pred kratkim zatrdil, da bo ta "mini Orlando" velikanski organizacijski zalogaj. Osnovna ideja je oblikovanje varnega okolja v dvorani Stožice in bližnjem Austria Trend hotelu, ki ju bodo povezovali posebni avtobusi. V to zaprto okolje bodo člani vseh reprezentanc, organizatorji, sodniki in spremljevalno osebje (skupno vsaj 150 oseb) vstopili ob predložitvi dveh negativnih testov na novi koronavirus, izstopov iz tega varovanega "mehurčka" pa nato ne bo.

Še nikoli brez EuroBasketa

Cilj gostiteljev je jasen. To sta nova koraka proti EuroBaksetu, ki ga bodo septembra 2022 gostile Nemčija, Italija, Gruzija in Češka. Slovenija sicer naskakuje že štirinajsti zaporedni nastop na evropskem prvenstvu. Z drugimi besedami, na tekmovanju najboljših evropskih ekip izbrana vrsta nepretrgoma nastopa vse od osamosvojitve. Za podaljšanje tega niza, kar je pravzaprav normativni minimum, morajo aktualni evropski prvaki v štiričlanski kvalifikacijski skupini F zasesti eno od prvih treh mest. Po dveh tekmah je izkupiček polovičen (poraz na Madžarskem in zmaga proti Avstriji). Po novembrskem "mehurčku" v Stožicah in tekmah z Ukrajino in Madžarsko čaka zasedbo selektorja Sekulića nato še februarsko kvalifikacijsko okno ter še druga obračuna z Avstrijo in Ukrajino.

Slovenija se vrača v Stožice, kjer pa bodo tribune samevale Foto: Sportida

Selektor s pogodbo za štiri tekme

Sekulić bo sicer kot dvanajsti selektor vodil Slovenijo (pred njim že Zmago Sagadin, Andrej Urlep, Boris Zrinski, Slobodan Subotić, Aleš Pipan, Jure Zdovc, Memi Bečirović, Božidar Malkjović, Igor Kokoškov in Rado Trifunovič), a z jasnim predhodnik dogovorom o začasnem mandatu. Izbrano vrsto namreč kot trener iz dosedanjega štaba (kandidat je bil sicer tudi Jaka Laković, ki pa bo tudi tokrat ostal pri delodajalcu v Ulmu) prevzema za preostale štiri tekme kvalifikacij, nato pa nameravajo pri KZS na podlagi epidemioloških razmer in celotne slike v evropski košarki ter tudi finančnih zmožnosti sprejeti odločitev o sestavi strokovnega vodstva reprezentance za kvalifikacije za olimpijske igre.