Rešitev v Kopru? Upajo, da jo bo prinesel Miklavž.

Pri slovenskih državnih in pokalnih prvakih Kopru Primorski so v tej sezoni prestali že marsikaj. Po vseh križih in težavah so vendarle zagnali kolesja in vstopili v tekmovalni pogon. A na kaj več, kot kažejo na parketu zdaj, ne morejo računati. Razen če se bo zgodil ekspresni zasuk, za katerega si želijo in upajo, da bo prišel.

Sezona je za Koper Primorsko nenavadna. Sprva se je nakazovalo, da se bodo klubska vrata zaradi finančnih težav zaprla. A so se Primorci izvlekli in vstopili v tekmovalni ritem. Razumljivo je bilo, da s trenutnim kadrom ne bodo mogli posegati po visokih mestih, zlasti ne v regionalni ligi ABA.

Macura izkoristil priložnost

Prostora za tujce (še) ni. Igralcev, ki so zdaj potisnjeni v ospredje, si prvotno niso zamišljali kot nosilce. Košarkarji se ob tem dobro zavedajo, da je treba vsako priložnost izkoristiti. To je uspelo 20-letnemu Juriju Macuri, ki je v pretekli sezoni po prihodu iz Španije igral za Mego iz Srbije. Njegovo povprečje znaša 14,7 točke, 9,2 skoka na tekmo v ligi ABA, na parketu pa prebije skoraj 33 minut.

Jurij Macura je odlično izkoristil ponujeno priložnost in je postal nosilec koprskega moštva. Foto: Vid Ponikvar

Za mladega košarkarja je takšen parket najboljši mogoči poligon za osebni igralski razvoj, saj liga ABA spada med kakovostnejše v Evropi. Idealno bi bilo, če Koprčani ne bi izgubili vseh sedem tekem regionalnega tekmovanja, zaradi katerih so prikovani na dno, medtem ko je izplen v državnem prvenstvu štiri zmage in trije porazi, kar jih uvršča na četrto mesto.

"Napreduje iz dneva v dan, iz tekme v tekmo. Prvič je dobil takšno priložnost, da pokaže super potencial. Niti v Španiji niti v Megi ni prišel do nje. Razvija se dobro. Škoda je le, da se naša ekipa ne kompletira," je o mladem košarkarju dejal vodja ekipe Koper Primorska Goran Jagodnik.

Rešiti dolgove do KZS

V nadaljevanju se je dotaknil trenutnega kadra: "Bolj ali manj je bilo za večino teh fantov načrtovano, da ne bi imeli takšne vodilne vloge, kot jo imajo zdaj, če bi bila sestavljena ekipa, kot smo jo imeli v glavah. Če bi se finančno jasno izšlo. Po drugi strani imajo zaradi tega nekoliko večjo priložnost za dokazovanje in hkrati večjo odgovornost. Kar zadeva slovensko ligo, smo zadovoljni. V ligi ABA nas razen Cibone ni nihče nadigral. Dokler smo imeli moč, smo bili zraven."

Goran Jagodnik upa na boljši jutri. Foto: Grega Valančič/Sportida

Pred dnevi je Košarkarska zveza Slovenije objavila, da je potrdila tekmovalno licenco vsem predstavnikom v prvi, drugi in tretji ligi, izjema je bil prav primorski klub. "Košarkarski klub Koper Primorska je namreč v skladu s Pravilnikom o licenciranju košarkarskih klubov podal prošnjo za podaljšanje roka za predložitev določene dokumentacije. Komisija za licenciranje KZS je prošnji Koprčanom ugodila in klubu rok za predložitev kompletne dokumentacije podaljšala do sredine meseca decembra," so zapisali.

Jagodnik je potrdil, da se vendarle rušijo prepreke za mirnejše nadaljevanje sezone, kar je slišati spodbudno. "Kakšen dolg je še. V preteklih letih smo zamujali več časa, zato so pri KZS verjetno lahko zadovoljni z našo zdajšnjo plačilno disciplino," se je zasmejal nekdanji slovenski reprezentant.

V upanju na prihod kapitala

Ali se bo Primorcem uspelo izvleči iz finančnega primeža, ne more govoriti. Dobrodošlo bi bilo, če bi se obalni prvoligaš prijel kakšne od rešilnih bilk. Pojavljajo se govorice, da bi lahko v klubu kmalu zavel svež veter iz tujine, ki bi pomenil lepšo in mirnejšo pot. "Čakamo na Miklavža. Nekaj pa vendarle mora prinesti," je z nasmeškom dejal Jagodnik in nadaljeval: "Veliko se govori. Za to se trudimo. Učinka še ni. Upamo, da bo v kratkem na tem področju posijala svetloba. Nekako se prebijamo iz dneva v dan. Verjamemo v boljši jutri in izboljšanje rezultata v ligi ABA."

Trener Andrej Žakelj ima težko delo, a bi se lahko kmalu zgodilo, da bi le osvežil igralski kader, s katerim ne more biti konkurenčen v ligi ABA. Foto: Grega Valančič/Sportida

Če se bo zgodba pri aktualnih slovenskih državnih in pokalnih prvakih obrnila v pozitivno smer, potem lahko hitro pričakujemo nove obraze v rumeno-modrem dresu, ki bi bili nosilni stebri osrednje peterke. In potem bi lahko računali tudi na kakšno zmago v ligi ABA, hkrati pa bi se spet obudila misel, da se lahko realno zadržijo v omenjenem tekmovanju. A je jasno, da bo moral konkretno darilo v finančni obliki prinesti že prvi od treh decembrskih dobrih mož, saj bi bilo ob čakanju na Božička ali Dedka Mraza verjetno že prepozno.