Želji Dončića in Prepelića nista bili dovolj

"Cilj je borbena in hitra Slovenija," ob začetku priprav na novembrsko kvalifikacijsko okno za EuroBasket 2022 zagotavlja novopečeni selektor moške košarkarske reprezentance, ki še čaka na zadnje "zamudnike", zato pred tekmama z Ukrajino in Madžarsko tudi še ni določil imena kapetana.

Na ponedeljkovem večernem treningu bo lahko Aleksander Sekulić, za katerega predsednik KZS Matej Erjavec poudarja, da ni bil zasilna rešitev, čeprav je dogovor sklenjen le za štiri tekme, prvič v popolnosti preštel svoje vrste. Ob tem lahko le upa, da bodo tudi vsi testi na Covid-19 negativni, saj bi mu še dodatno krčenje že tako okleščenega seznama še dodatno otežilo priprave na sobotno tekmo z Ukrajino in ponedeljkovo z Madžarsko (z obema slovenskima tekmecema se bo pomerila tudi Avstrija). Naslednje testiranje je predvideno za torek, potem pa po vsej verjetnosti še pred tekmo.

"Fante poznam, čeprav v drugačni vlogi. A na tej ravni, torej pri ustvarjanju avtoritete, ne vidim težav. O tem sem se prepričal v pogovorih z njimi. Slišal sem se skoraj z vsemi. Odziv je bil zelo pozitiven. Veseli me predvsem velika želja," pred svojim prvim selektorskim mandatom razmišlja selektor Sekulić, ki je bil pred tem vrsto let član strokovnega štaba. Tudi na tako zelo opevanem zlatem EuroBasketu 2017, od katerega pa bo imel tokrat na voljo le trojico (Edo Murić, Jaka Blažič in Matic Rebec). Vseeno cilja, to sta dve zmagi in odločen korak proti EuroBasketu 2022 (nanj bi se Slovenija ob dveh zmagah in dveh porazih Avstrije uvrstila že ta mesec), to ne spreminja.

Pri sestavi vabljene petnajsterice je imel močno zvezane roke. Deloma zaradi zdravstvenega stanja (Aleksej Nikolić in Žiga Dimec), še toliko bolj pa zaradi nedostopnosti igralcev iz evrolige in lige NBA. Čeprav je bilo to pričakovano, pa pri KZS poudarjajo, da so se vseeno do zadnjega borili, da bi v Ljubljano pripeljali vsaj kakšnega od "nedostopnih". Pri tem sta velik interes pokazala predvsem član Valencie Klemen Prepelić in pa Luka Dončić, ki je celo treniral ob pomoči reprezentančni trenerjev. Ob tem naj bi sam poklical svojega delodajalca in poskušal izboriti zeleno luč, a je naposled reprezentančna vrnitev padla v vodo, saj med Fibo in ligo NBA ni krovnega dogovora, ki bi obravnaval tovrstne nastope.

Luka Dončić in Klemen Prepelić nd bosta oblekla reprezentančnega dresa. Foto: Sportida

"Ko je postalo jasno, kdo je na voljo in kdo ne, sem seveda gledal na to, v kakšni formi so fantje. Verjamem, da smo med tistimi, ki so na voljo, izbrali najboljše. Zadovoljen sem tudi s formo," poudarja Sekulić, ki bo kapetana skupaj z igralci določim po tem, ko bodo na treningu prisotni vsi. Kot zadnji je najavljen naturalizirani ameriški cente Jordan Morgan, ki bo imel zanesljivo eno od ključnih nalog. "Pomembno je, da igro poenostavimo in fantom namenimo vloge, kakršne imajo v klubih," pravi novi selektor, ki izpostavlja pomen obrambe, saj ta ob zaustavljanju tekmečevih najbolj nevarnih orožij odpira tudi vrata protinapadov.

O Ukrajincih in Madžarih na prvem spletnem srečanju s sedmo silo ni želel govoriti. Tudi analiza tekmecev in konkretna priprava bosta zaradi sprememb bržčas nekoliko otežena. Zato bo še toliko bolj pomembno, v kakšni podobi se bo predstavila Slovenija. "Slovenija ima v športu veliko srce. Moja želja je, da to pokaže tudi ta reprezentanca. Res je, na voljo imamo malo časa za konkretno pripravo. Verjamem pa, da lahko v tem času izpostavimo naše prednosti. Fantje so v dobri formi. So pa ta okna velik izziv za trenerja, ki mora poskrbeti za homogenost. Želimo ekipno in borbeno igro skozi sistem, ki ga bomo postavili," pravi Sekulić.

SLOVENSKA REPREZENTANCA



Jaka Blažič (Cedevita Olimpija), Urban Durnik (Koper Primorska), Alen Hodžić (Cedevita Olimpija), Gregor Hrovat (Cholet), Jan Kosi (Krka), Luka Lapornik (Krka), Jurij Macura (Koper Primorska), Blaž Mahkovic (Helios Suns), Blaž Mesiček (Split), Jordan Morgan (Unics), Edo Murić (Cedevita Olimpija), Matic Rebec (Rouen Metropole), Luka Rupnik (Zaragoza), Miha Škedelj (Krka) in Jan Špan (Delteco Gipuzkoa).