Sijajen Prepeličev ostrostrelski evroligaški večer

Za Klemnom Prepeličem je sanjski večer. Njegova Valencia je po velikem preobratu v končnici zmagala, sam pa je bil odlično strelsko razpoložen in bil ob koncu najboljši strelec tekme. Foto: Guliverimage

Valencia je v domači dvorani proti Maccabiju Tel Avivu še dve minuti in pol pred koncem zaostajala s 70:77, pa potem v zadnji minuti prišla do izenačenja. Izraelci so imeli napad za zmago, pa potem izgubili žogo, kar je izkoristil Sam Van Rossom in dve sekundi pred koncem tekme zadel koš za zmago. Met Scottieja Wilbekina iz nemogočega položaja tik pred koncem ni našel cilja.

Za pomembno zmago Špancev je najpomembnejši delež prispeval slovenski reprezentant Klemen Prepelič, ki je bil zelo razpoložen za igro. Z 22 točkami, ki jih je dosegel v 28 minutah in pol igre, je bil najboljši strelec tekme in bil zelo razpoložen pri metu. Zadel je štiri trojke iz šestih poizkusov, štiri mete za dve točke iz petih poizkusov, natančen pa je bil tudi pri obeh prostih metih. Ob tem je v statistiko prispeval še dva skoka, tri asistence in štiri izgubljene žoge.

Obračun tujcev, ki sta Sloveniji pomagala do večne slave

V Madridu sta se udarila tujca, ki sta leta 2017 Sloveniji pomagala do njenega največjega uspeha v kolektivnih športih v zgodovini, naslova evropskega košarkarskega prvaka. Naturalizirani Američan Anthony Randolph je pri visoki zmagi Reala nad Fenerbahčejem, ki ga vodi selektor zlate Slovenije izpred treh let, Srb Igor Kokoškov, prispeval 14 točk, dodal pa še štiri skoke.

Že v četrtek je Baskonia iz Vitorie proti Panathinaikosu slavila s 93:72, Zoran Dragić je prispeval šest točk. Bayern München pa je moral priznati premoč CSKA Moskvi z 81:89. Žan Mark Šiško je za Bavarce dosegel pet točk.

Evroliga, 10. krog Četrtek, 19. november:

Himki Moskva : Anadolu Efes Istanbul 77:105

Mickey, Timma oba po 13, Monroe 10; Simon 24, Larkin 20



Baskonia Vitoria : Panathinaikos Atene 93:72

Peters, Vildoza oba po 19, Henry 14, 12 asist., Zoran Dragić 6 točk (2/6 za dva, 0/3 za tri, 2/3 prosti meti), 4 sk., 4 asist. v 16:03; Papetrou 17, Nedović 15



Bayern München : CSKA Moskva 81:89

Baldwin 25, Reynolds 16, Lučić 9, Žan Mark Šiško 5 točk (1/5 za dve, 1/3 ta tri), skok, 4. asist. v 20.57; James 21, Milutinov 18, 12 asist. Petek, 20. november:

Alba Berlin : Zenit St. Petersburg 66:73

Lammers 15; Thomas 17, Gudaitis 16 Armani Milano : Žalgiris 98:92

Puner 22, Leday 20; Lekavicius 16 Barcelona : Crvena zvezda 76:65

Mirotić 23, Oriola 12; Davidovac 12 Real Madrid : Fenerbahče 94:74

Abalde 17, Carroll 15, Randolph 14 točk, 4 skoki in asistenca v slabih 22 minutah; Barthel 22 Valencia : Maccabi 82:80

Prepelič 22, 2 skoka in 3 asistence v 28 minutah in pol, Williams 15; Wilbekin 25 Prestavljeno:

Asvel - Olympiacos