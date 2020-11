Kapetan slovenske košarkarske reprezentance Edo Murić in organizator igre Luka Rupnik optimistično zreta proti prihajajočima tekmama v sklopu kvalifikacij za EuroBasket 2022, hkrati pa zaupata v delo novega selektorja Aleksandra Sekulića, ki pa bo moral zaupati drugima pomočnikoma, saj sta bila Jernej Valentinčič in Dragiša Drobnjak pozitivna na testiranju za Covid-19.

Slovenska košarkarska reprezentanca je v primerjavi s prvim ciklusom kvalifikacij za evropsko prvenstvo, na katerem bo branila naslov prvaka iz leta 2017, doživela nekaj sprememb. Na selektorskem stolčku je Rada Trifunovića nadomestil Aleksander Sekulić, v ekipi pa ni Klemna Prepeliča, Žige Dimca in Alekseja Nikolića.

Novost je tudi stanje s koronavirusom, saj so košarkarji zaradi vseh varnostnih ukrepov v posebnem balončku, v katerem ni prostora za ljudi iz zunanjega sveta. Vsaka ekipa ima v hotelu svojo sejno sobo, reprezentanti iz različnih držav se med seboj ne srečujejo. Po treningu na primer ne morejo več metati na koš ali se raztegovati, saj nemudoma sledita vožnja v hotel in razkužitev dvorane.

Dva pozitivna primera v reprezentanci S Košarkarske zveze Slovenije (KZS) so v večernih urah sporočili, da je testiranje na COVID-19, ki so ga še pred vstopom v ljubljanski mehurček dvakrat morali opraviti vsi člani reprezentančnih delegacij, zagodlo trenerskemu štabu. Pozitiven izvid sta namreč prejela Jernej Valentinčič in Dragiša Drobnjak, ki tako tokrat na klopi ne moreta pomagati selektorju Aleksandru Sekuliću. Na njuno mesto sta vskočila Dejan Mihevc in Luka Bassin, ki sta se ekspresno hitro odzvala klicu selektorja ter izkazala pripravljenost sodelovati. Dragiša Drobnjak je bil pozitiven na koronavirus in ne bo mogel pomagati selektorju Sekuliću. Foto: Sportida Skladno s protokoli Fibe sta morala pred vstopom v mehurček sicer opraviti še dve testiranji. Danes sta prejela zeleno luč in tako skupaj z Daliborjem Damjanovićem na večernem treningu že asistirala selektorju Sekuliću. Na izvide torkovega testiranja, ki so ga košarkarji v mehurčku opravili po kosilu, vodstvo reprezentance še čaka.

"Največja prepreka razmer s koronavirusom je, da pogrešam družino. En teden smo bili z Olimpijo v Turčiji, potem teden na Kanarskhi otokih, potem smo igrali proti Igokei, zdaj sem šel pa takoj v reprezentančni balonček. Pogrešam ženo in otroka. Kar se tiče ukrepov, se jih držimo kot pri Olimpiji. Razlika je ta, da v reprezentanci ne smemo niti na sprehod. A ne smemo jamrati, saj vemo, zakaj smo tu," je o balončku, v katerih se športniki nahajajo, dejal reprezentančni kapetan Edo Murić.

Ob Sloveniji bosta v prihodnjih dneh v Stožicah nastopili še reprezentanci Ukrajine in Madžarske. Naša izbrana vrsta se bo s prvo pomerila v soboto, s severovzhodnimi sosedi pa v ponedeljek (obakrat ob 20.10).

"Spoštovanje med igralci in trenerji je in tako bo ostalo"

"Za zdaj je na vrhunski ravni. Danes smo se končno zbrali. Zvečer bomo imeli prvi trening z Jordanom Morganom. Zjutraj se je naspal, ker je imel težko potovanje. Prvi pravi trening nas torej čaka. Nekaj akcij smo že vzeli. Hitro se jih moramo navaditi in upati na čim boljši predstavi na teh dveh tekmah," je misli strnil Murić, ki je blestel na zadnji tekmi vroče Cedevite Olimpije – v podaljšku je premagala Igokeo.

Edo Murić in Luka Rupnik o novem selektorju

Pravega časa košarkarji za pripravo na tekmeca ne bodo imeli, saj bodo opravili le nekaj skupnih treningov, a reprezentanti verjamejo, da bo Sekulić s pomočniki pripravil pravo taktiko: "Sekuliča poznamo dolgo časa. Z nami je že vrsto let. Sistem oboji poznamo. Treba se bo čim bolj uigrati, upati na dober dan, da osvojimo ti dve tekmi, ki sta zelo pomembni."

"Sašo bo našel pravi način. Ima ogromno znanja. Vsi smo profesionalni športniki. Enako je tudi v drugih službah, ko se zgodi zamenjava. Vsakega poslušaš. Spoštovanje med igralci in trenerji je in tako bo ostalo," poudarja Luka Rupnik, ki se je med sezono iz Češke (Nymburk) preselil v Španijo (Zaragoza). Murić je na isto vprašanje, ali v glavi kaj spremeni razmišljanje, da jih po novem vodi nekdanji pomočnik izbrane vrste, pripomnil: "Več težav ima tisti, ki ni profesionalni športnik. Vsi so tu, da nam pomagajo, olajšajo stvari. Na koncu je tako ali tako na nas, da pokažemo pravo predstavo in se stepemo na parketu. Upoštevati moramo navodila trenerja. Sekulić je pravi profesionalec. Spoštovanje je bilo vedno vzajemno. Vem, da se bo dobro odrezal. Zaupam mu. Sašo bo našel pravi način."

"Pokazati bomo morali srce in zmagati na teh dveh tekmah"

Nedeljski tekmec Slovenije bo Ukrajina, ki bo v Ljubljani igrala prav tako v spremenjeni zasedbi. Reprezentanci se v sklopu kvalifikacij še nista pomerili. Slovenija je namreč prvo tekmo proti Madžarski izgubila, nato pa na domačih tleh premagala Avstrijo.

O pritisku kot evropski prvaki

"Proti Ukrajincem nismo še igrali. Nismo jih še spoznali. Ukvarjamo se s seboj, da bomo vedeli, kako igrati. Nato se bomo osredotočili na njih. Veliko stvari bomo morali narediti. Ostati moramo zdravi, osredotočeni, narediti moramo, kar bo novi trener od nas zahteval. Pokazati bomo morali srce in zmagati na teh dveh tekmah," poudarja Murić.

"Brez njih ni enako"

Slovenija bo naslednji tekmi odigrala na domačih tleh v Stožicah, a košarkarji ne bodo deležni pomoči s tribun. Razmere zaradi novega koronavirusa namreč botrujejo temu, da športna tekmovanja potekajo v okrnjeni obliki. "Navadiš se, da ni gledalcev. Včasih pride trenutek, ko veš, da bi te dvignili in potegnili iz krize. Dejavnik domačega igrišča se je izgubil. V tej sezoni lahko vidimo več zmag gostujočih ekip kot v prejšnjih sezonah. V reprezentanci ne vidim, da bi to vplivalo na nas," razlaga Rupnik.

O balončku zaradi koronavirusa

Murić se je o tej temi še nekoliko bolj razgovoril: "Gledalci so tisti, ki dajo ob dobrih potezah nekaj dodatnega, v tem uživaš. Prav tako pomagajo, ko ekipi ne gre. Veseli smo, da lahko sploh igramo na tekmah. Da zastopamo barve kluba in reprezentance. Čakamo na dan, ko bodo prišli nazaj. Vemo, da je šport šov za gledalce. Brez njih ni isto. Upam, da pride to cepivo ali pa virus nekako izgine. Vsi namreč uživamo v dobrih predstavah. Verjamem, da bi bilo na tekmah Olimpije več gledalcev, ker igramo dobro. To nam ne da miru."