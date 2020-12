Kdo potuje na EuroBasket 2022

Slovenska košarkarska reprezentancama je z dvema zmagama v ljubljanskem kvalifikacijskem "mehurčku" izpolnila osnovni cilj, predvsem pa je z igralsko podobo popravila bled vtis iz februarskega okna in tudi dobršnega dela kvalifikacij za SP 2019. V tekmah proti Avstriji in Ukrajini je dokazala, da ima tudi brez glavnine nosilcev dovolj kakovostnih košarkarjev, ki so pripravljeni in sposobni prevzeti pobudo in breme, do ključnega zasuka pa je pod vodstvom začasnega selektorja Aleksandra Sekulića prišlo v samem pristopu do igre.

S tremi zmagami na štirimi tekmami ima Slovenija že pred februarskima obračunoma z Madžarsko in Ukrajino zadostno točkovno zalogo za zanesljivo uvrstitev na EuroBasket (1. - 18. 9. 2022), kar je bil pred kvalifikacijami samoumevni cilj in svojevrsten normativni minimum.

Poleg aktualnih evropskih prvakov, za katere bo to štirinajsti zaporedni nastop za prvenstvu, pa ima vizo za EuroBasket 2022 v žepu še deset reprezentanc. To so vsi štirje (so)gostitelji Italija, Nemčija, Gruzija in Češka, nadalje pa na podlagi rezultatov še Izrael, Španija, Hrvaška, Bosna in Hercegovina, Grčija ter Ukrajina.

Zelo blizu potrditvi nastopa na prvenstvu so tudi Poljska, Belgija in Francija, kar nekaj dela pa za preboj med 24 udeležencev prvenstva čaka tri velike reprezentance – Srbijo, Turčijo in Litvo. Prva se bo reševala v tekmi s Švico, ki jo je pred dnevi presenetila na Finskem, Turke čaka obračun s Švedi, Litovce pa z Danci.