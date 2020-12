"Dati ego na stran in srce na igrišče"

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Edo Murić in Jordan Morgan po novembrskem ciklusu kvalifikacij za EuroBasket 2022

Zadovoljstvo v slovenski reprezentanci po zmagah nad Ukrajino in Avstrijo, s katerima si je Slovenija že zagotovila mesto na evropskem prvenstvu 2022, na katerem bo branila naslov prvakov.

Zadovoljstvo v slovenski reprezentanci po zmagah nad Ukrajino in Avstrijo, s katerima si je Slovenija že zagotovila mesto na evropskem prvenstvu 2022, na katerem bo branila naslov prvakov. Foto: Vid Ponikvar

Po ponedeljkovi zmagi Ukrajine proti Avstriji je dokončno postalo jasno, da se je Slovenija dva kroga pred koncem kvalifikacij uvrstila na EuroBasket 2022 in bo na njem branila naslov najboljše košarkarske države iz leta 2017. Kapetan Edo Murić je bil vesel napredka, ki so ga naredili z reprezentančnimi kolegi, naturalizirani Jordan Morgan pa si želi, da bi bil del slovenske zasedbe tudi na kakšnem od velikih tekmovanj.

"Zagotovo smo obe tekmi dobro začeli, na prejšnjih tekmah ni bilo tako. Če dobro začneš, pridobiš samozavest. Imeli smo manj potovanj, igrali doma. Vesel sem, da smo se povezali. Verjamem, da bo šlo le še naprej navzgor in se bomo do prvenstva oziroma kvalifikacij za olimpijske igre še bolj uigrali," je bil kapetan Edo Murić vesel po zmagah v drugem ciklusu kvalifikacij za evropsko prvenstvo.

Slovenija je najprej v soboto preskočila Ukrajino, dan pozneje še Avstrijo. Prvotno bi morala nasproti v ponedeljek stati Madžarska, vendar je ljubljanski mehurček zapustila zaradi primerov bolezni covid-19.

Olajšanje je

"Strokovni štab nas je dobro pripravil. Vedeli smo, kaj napadamo, branimo. Obramba je pokala, igrali smo s srcem, kar je bil razlog, da smo zmagali. Upam, da fantje v prihodnje ostanejo v formi kot pred tem oknom. Verjamem, da smo pametni in da bomo prišli tudi na naslednjo reprezentančno akcijo s takšnim pristopom," pravi košarkar Cedevite Olimpije, ki se je v tej sezoni dvignil.

Edo Murić je zadovoljen z vnemo vseh reprezentantov. Foto: Vid Ponikvar

V februarskem ciklusu se slovenska reprezentanca ni proslavila, potem ko je najprej izgubila proti Madžarski, doma pa se je mučila z Avstrijci. Tokrat so slovenski košarkarji pokazali povsem drugačen obraz in se obeh nasprotnikov lotili agresivneje, zato padec v drugem polčasu ni bil usoden.

"Olajšanje je. Zadnji ciklus je bil nor. Poraz proti Madžarom … Še zdaj pravim, da niso slaba ekipa. Potem je bila v Kopru tekma proti Avstrijcem, proti katerim smo vodili za 20 točk, a so se vrnili. V tem ciklusu smo z energijo pokazali, da lahko v obrambi igramo kot eden," je dejal krilni center.

"V reprezentanci se ne prodajaš"

S ponedeljkovo zmago Ukrajine proti Avstriji je postalo tudi dokončno jasno, da si je Slovenija dva kroga pred koncem že zagotovila nastop na evropskem prvenstvu 2022, ko bo branila naslov najboljše ekipe (skupinski del bo potekal v Nemčiji, Češki, Gruziji in Italiji). Pred tremi leti je namreč stopila na evropski košarkarski Olimp, v zgodovino pa se bo zapisala kot druga izbrana vrsta, ki je bila aktualna prvakinja več kot dve leti. Zaradi druge svetovne vojne so imeli Litovci na primer sedem let naziv najboljšega na stari celini.

Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Slovenija bo imela zdaj možnost, da brani naslov najboljšega, kar je nazadnje uspelo Špancem leta 2009 in 2011. In Murić vselej poudarja, da bodo z reprezentančnimi kolegi drago prodali kožo. Če bo v ekipi Luka Dončić, bodo njihove delnice zagotovo visoko kotirale.

"Igrati za reprezentanco je velika čast. Ne prideš se prodajat, ustvarjat imena. Prideš predstavljat državo. Ego je treba dati na stran, srce na igrišče. Vsi moramo delati kot eno. To nam je jasno. Tako nam je bilo tudi predstavljeno. Naredili bomo vse, da v najboljši luči predstavimo Slovenijo in dosežemo čim boljši rezultat," je jasen mlajši od bratov Murić.

Morgan bi rad zaigral za Slovenijo tudi na večjem tekmovanju

Čeprav je Sloveniji pri pohodu do evropskega zlata kot naturalizirani košarkar pomagal Američan Anthony Randolph, je zdaj videti, da bo ta vloga na naslednjih tekmovanjih pripadla Jordanu Morganu, ki ima vez s Slovenijo. Vendarle je eno sezono igral za Olimpijo, vselej pa poudarja, kako sta mu pri srcu Ljubljana in naša majhna država.

Jordan Morgan bi rad za Slovenijo zaigral tudi na kakšnem od večjih tekmovanj. Foto: Vid Ponikvar

"Lepo je bilo v Sloveniji. Užival sem z ekipo, še lepše je bilo, da smo zmagali na obeh tekmah," je uvodoma po tekmi z Avstrijo dejal Morgan, ki se zaveda svoje odgovornosti: "To je del tega izziva, ko sem postal naturaliziran košarkar. Da bom igral na velikih tekmovanjih. Zdaj nastopam v kvalifikacijah. V prihodnje bi bil rad del uspehov Slovenije."

Na vprašanje, ali se je že naučil kaj slovenskega jezika, je odgovoril v slovenščini: "Malo." Ali zna izgovoriti tudi kakšen stavek, pa je v smehu dodal: "Kakšno je geslo za wifi?"

Kar 16 ur je potoval iz Kazana in preletel skoraj pol Evrope, da je prišel na reprezentančno akcijo in vstopil v ljubljanski balonček. S tem je dal vedeti, da si želi igrati za Slovenijo. In jasno kot beli dan je, da bi odlično sodeloval z Dončićem. Slovenski virtuoz, ki blesti v ligi NBA, zna izkoristiti visoke košarkarje njegovega kova. Lep primer je njegovo sodelovanje z Dwightom Powellom. Na delu ju bomo morda videli že prihodnje leto, ko Slovenijo čakajo kvalifikacije za olimpijske igre, na katerih moška reprezentanca v vsej zgodovini še ni nastopila.