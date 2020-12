V ligi Aba določili nove datume preloženih tekem

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Olimpija bo zaostali tekmi igrala 18. decembra in 5. januarja

Vodstvo košarkarske lige Aba je danes sporočilo, da je našlo nadomestne termine tekem, ki so jih med 4. in 7. krogom morali prestaviti zaradi novega koronavirusa. Med temi sta tudi dve Cedevite Olimpije, ki bo po novem igrala 18. decembra in 5. januarja. Vodstvo tekmovanja je na novo določilo datume šestih tekem.