Košarkarji za dober namen

Tudi nedeljska tekma lige ABA med Cedevito Olimpijo in Cibono bo seveda potekala pred praznimi tribunami, vseeno pa je zanjo mogoče kupiti vstopnico. V ljubljanskem klubu so se namreč odločili za prodajo spominskih vstopnic. Z njimi resda ne bo mogoč vstop v dvorano Tivoli, bodo pa navijači z nakupom v višini sedmih evrov prispevali svoj delež k nakupu računalniške opreme za osebje Pediatrične klinike Ljubljana. "K akciji so že pristopili vsi igralci članskega moštva Cedevite Olimpije ter vodstvo ljubljanskega kluba," sporočajo iz Olimpije in dodajajo: "Skupaj za junake v belem."

Še širše pa so dobrodelno akcijo zasnovali pri klubu Helios Suns, kjer so se povezali z Zvezo prijateljev mladine Domžale. Na pomoč jim je priskočila še znana karikaturistka Nana Guberinčič, ki je pripravila karikature petih košarkarjev. Izkušenih 5 se imenuje domžalska akcija, kjer so na karikaturah upodobljeni igralci Blaž Mahkovic, Gezim Morina, Daniel Vujasinović, Tadej Ferme in Mihailo Sekulić. Originalne karikature bodo razstavljene v prostorih kluba, ki slavi 70 let. Vsak, ki bo sodeloval v akciji in podaril deset evrov ali več, bo v zahvalo prejel repliko karikature. Zbrani denar bodo namenili domžalskim osnovnošolcem za lažje šolanje na domu.