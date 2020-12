Golemac pazi, da jih ne bi dobili po glavi

Po najboljši predstavi v sezoni in visoki zmagi nad vodilno ekipo skupine (Cedevita Olimpija je Trento premagala z rezultatom 87:65), so si ljubljanski košarkarji na stežaj odprli vrata napredovanja v drugi del evropskega pokala. Trener Jurica Golemac, ki je ob tem obogatil svoj napadalni arzenal, pa svari pred prehitrim zadovoljstvom in sproščanjem.

Zaradi reprezentančne zasedenosti so bili treningi Cedevite Olimpije ob koncu preteklega meseca resda nekoliko osiromašeni, vseeno pa je trener Jurica Golemac to obdobje in nato še nenadejani trenažni podaljšek na račun odpadle jadranske tekme z "okuženim" Zadrom več kot očitno odlično izkoristil za dodatno tkanje notranjih ekipnih vezi. Dolomiti Energia Trento, prvi tekmec po kar 16-dnevnem tekmovalnem premoru, namreč v torek v Stožicah v 8. krogu EuroCupa ni imel realnih možnosti za uspeh.

Vodilna ekipa skupine D je sicer korak z obrambno zavzeto domačo vrsto še držala v prvi četrtini. Po treh minutah druge je celo še vodila s šestimi točkami prednosti, a je že ob polčasu zaostajala za devet točk. Prav toliko pa jih je nato dosegla v celotni tretji četrtini. Olimpija na drugi strani kar 26, tako da so si lahko "zmaji" privoščili nekoliko manj dosledno igro v zadnji četrtini, verjetno tudi že z mislijo na četrtkovo tekmo. V Stožice namreč prihaja še Promitheas Patras, zmaga gostiteljev pa že zagotavlja preboj med najboljših 16 ekip EuroCupa.

"Fantje so videli, da je dobro delo na koncu poplačano," se je v vlogo zadovoljnega mentorja po tekmi postavil trener Golemac, navdušen predvsem z obrambno zavzetostjo in dobljenim skokom, medtem ko pa dobri strelski večer pripisuje tudi samozavesti ob prvih lahkih koših. Znova je lahko stavil na ključna moža ekipe, Jako Blažiča in Kendricka Perryja (15 in 14 točk), potek tekme pa je izkoristil tudi za to, da je novincu Luki Rupniku namenil devet minut, pod koše vrnil Žigo Dimca in nekaj učnih trenutkov namenil obetavnemu Roku Radoviću.

Ob kombiniranju peterk in dodatni moči v ekipi je Golemac poskušal tudi s postavo, v kateri sta priložnost hkrati dobila dva organizatorja igre. Deloma zaradi tega, ker Rupnik še ni mogel ponotranjiti vseh akcij, obenem pa tudi kot taktični manever, ki bi ga lahko v prihodnje uporabljal pogosteje, saj ima tudi na mestih visokih branilcev in kril dovolj raznolike košarkarje za položajne premike. "Lahko gradimo peterko z dodatnimi močnimi košarkarji z žogo. Potrebujemo nekaj časa za prilagoditev. A ob značajskih lastnostih naših košarkarjev me za to ne skrbi," pravi trener ljubljanskega moštva.

Kendrick Perry in Luka Rupnik: novi dvojni pogon Olimpije. Foto: Sportida

Golemac, sicer mojster smiselno sestavljenega in predvsem značajsko močnega kadra, ne skriva zadovoljstva nad prihodom Rupnika, katerega prava vrednost bo vidna šele čez nekaj tednov. "Luka nam bo prinesel višjo raven obrambne in napadalne igre. Razvil se je v odličnega organizatorja igre. Gre za košarkarja, ki razmišlja tudi o drugih," pravi Zagrebčan s slovenskim potnim listom, ki ima zdaj v kadru štiri organizatorje igre. Ob Perryju in Rupniku še mladega Dana Duščaka in Roka Lenija Ukića. Za slednjega je športni direktor Sani Bečirović vnovič zatrdil, da ostaja član Cedevite Olimpije.

"Tekma za tekmo. Zdaj nas čaka Promitheas. Ne zanimajo me položaj na lestvici ali druge okoliščine. Vedno le naslednja tekma, ki pa jo, jasno, želimo dobiti," ostaja realen Golemac, zadovoljen s trenutnim položajem svojega moštva, ki bi v normalnih razmerah prav gotovo že privabilo večje število gledalcev v Stožice. "Videti je dobro. A ne smemo se sprostiti. Košarka je pač takšen šport, da hitro kaznuje sproščanje. Udari te po glavi. Še več, čaka nas še veliko dela. Prostora za napredek je še veliko. Ekipa pač vedno potrebuje čas, da se spozna in začuti. Lahko pa poudarim, da sem zadovoljen z dosedanjim razvojem in predvsem rastjo posameznih igralcev," dodaja trener Olimpije.