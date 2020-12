Cedevita Olimpija do lepe in pomembne zmage

Potem ko košarkarji Cedevite Olimpije v soboto niso stopili na parket v Zadru, so v torek v Stožicah na tekmi devetega kroga EuroCupa visoko premagali ekipo Dolomiti Energia Trento (87:65). Vrata napredovanja so zdaj na široko odprta.

Olimpija v EuroCupu ostaja v boju za uvrstitev med najboljših 16 moštev tekmovanja. Danes je z Italijani poravnala račune iz Trenta v oktobru. V četrtem krogu so namreč košarkarji Dolomiti Energie na domačem parketu slavili zmago z 61:51, zmaji so jim v Stožicah vrnili s 87:65. Bili so boljši večji del tekme, predvsem v drugem polčasu pa so ob izvrstni obrambi in razpoloženih strelcih prišli do visokega vodstva.

"Smo korak bližje prvemu cilju. Pričakali smo težko tekmo proti zahtevnemu tekmecu, ki ga krasi odlično obrambo. A danes smo tudi mi pokazali, kako se igra obramba. Zdaj je pomembno, da se dobro odpočijemo in zmagamo tudi v četrtek, ko v Stožice prihaja Promitheas," je po tekmi dejal domači kapetan Jaka Blažič, trener Jurica Golemac pa je ob pohvali in izpostavljanju pomembnosti obrambnega skoka dodal: "Z obrambo in nekaj koši smo dobili samozavest, tako da smo lahko nadzorovali tekmo in jo mirno pripeljali do konca."

Fotogalerija s tekme (foto: Grega Valančič/Sportida):

Prvi strelec je bil sicer Blažič, ki ohranja vrhunsko formo (15 točk), kakovostno pa so ga dopolnili še Kendrick Perry, Jarod Jones (oba 14) in Rion Brown (13). "Dobra tekma po premoru. Ključ je bila obramba. V tem slogu moramo nadaljevati," je dejal Perry.

EuroCup, skupina D, 9. krog: Torek, 8. december:

Cedevita Olimpija : Dolomiti Energia Trento 87:65 (70:44, 44:35, 20:21)

Blažič 15, Jones in Perry 14; Williams 20 20.00 Nanterre - Promitheas Patras Sreda, 9. december:

21.00 Herbalife Gran Canaria - Bursaspor