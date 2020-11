Olimpija v Španiji naletela na previsok zid

Košarkarji Cedevite Olimpije so v 8. krogu EuroCupa morali priznati premoč igralcem Gran Canarie, ki so si že zagotovili napredovanje v drugi del tega tekmovanja. Ljubljančani si bodo morali tovrstno vstopnico še priboriti, so pa kljub porazu na dobri poti.

V prvem polčasu smo spremljali izenačen obračun. Cedevita Olimpija je prišla celo do prednosti osmih točk pri 25:17, a so na krajši odmor v slačilnico kljub temu z minimalno prednostjo odšli domači (41:40).

Uvod v tretjo četrtino je bil slab. Košarkarji kluba s Kanarskih otokov so se lahko pohvalili celo s prednostjo desetih točk. Izbranci Jurice Golemca so lovili priključek, se večkrat približali, a so domači vselej našli prave odgovore, da so se na koncu veselili šeste zmage in napredovanja v drugi del EuroCupa. Olimpija, pri kateri sta bila s 25 in 22 točkami razpoložena Kendrick Perry in Jaka Blažič, tako ostaja pri štirih zmagah in zaseda tretje mesto v skupini A.

V prvem obračunu je Nanterre po dveh podaljških premagal vodilni Trentino in mu zadal prvi poraz.

EuroCup, skupina D, 8. krog: Sreda, 18. november:

Gran Canaria : Cedevita Olimpija 90:82 (16:16, 41:40, 68:64)

Costello 16, Diop in Albicy 14; Perry 25, 7 asis., Blažič 22 Dolomiti Trento : Nanterre 102:104 /po dveh podaljških/

Browne 30, 10 asis., 8 sk., 5 ukr. in 9 izg. žog, Morgan 26; Warren 29, Cordiner 24 Prestavljeno:

Promitheas Patras - Bursaspor