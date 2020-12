Virtus odpustil in zaposlil Đorđevića

Manj kot 24 ur po tem, ko so iz Virtusa sporočili, da so se za sodelovanje zahvalili Aleksandru Đorđeviću, je klub iz Bologne naznanil novega trenerja. To je … Aleksandar Đrđević.

Srbski in italijanski mediji so že ugibali o tem, kdo bo novi trener Virtusa. Med ''kandidati'' je bil tudi legendarni Željko Obradović, ki se je po slovesu od Fenerbahčeja odločil za leto premora. Govorice je prekinil kar klub iz Bologne, in sicer z naznanitvijo imena trenerja. To je Aleksandar Đorđević. Prav tisti Đorđević, ki so ga dan pred tem odslovili.

Prvotna poteza črno-belih iz Bologne je dvignila nemalo prahu. Ostro sta se odzvala predvsem rojaka odpuščenega, košarkarja Stefan Marković in Miloš Teodosić. Prvi je klubske veljake obtožil, da ne vedno, kaj delajo. V medijih so se pojavili celo namigi, da utegneta skupaj s Teodosićem zapustiti Bologno.

Torek je v zgodbi postregel z veliki zasukom. Klubsko vodstvo in Đorđević sta opravila ''konstruktiven sestanek'', kot so se izrazili Italijani. Rezultat pogovora pa je bil večerni trening, ki ga je s svojimi pomočniki vodil prav 53-letni Srb.

Virtus, ki ga je pred kratkim okrepil povratnik iz lige NBA Marco Belinelli, sicer v EuroCupu s stoodstotnim izkupičkom po sedmih krogih vodi v skupini C, nekoliko slabši pa je izkupiček v italijanskem prvenstvu – 5 zmag, 4 porazi.

Virtus je sicer peti klubski delodajalec na trenerski poti Aleksandra Đorđevića. Pred tem je vodil Olimpio iz Milana, Benetton, Panathinaikos in Bayern. Ob tem pa je bil tudi selektor srbske izbrane vrste. Med drugim tudi na EuroBasketu 2017, kje rje v finalu izgubil proti Sloveniji.