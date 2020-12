Žalosten konec: kdo bo ugasnil luč?

Zdi se, da je ob nakopičenih dolgovih, neuspešnih pogovorih s "strici iz Amerike" in epidemiji koronavirusa, ki je sprožila tudi gospodarsko krizo, dokončno zmanjkalo idej, možnosti in časa za rešitev Košarkarskega kluba Koper Primorska. Zadnji slovenski državni in pokalni prvaki brez tekme s Šenčurjem in, kot vse kaže, tudi brez prihodnosti.

Ko je Jurij Macura, ena redkih pozitivnih zgodb Koper Primorske v letošnji sezoni, v nedeljo šestnajst sekund pred koncem obračuna z novomeško Krko postregel z zabijanjem, ki ni kaj prida omililo poraza (75:57), najbrž ni razmišljal o tem, da je to zadnji koš v klubski zgodovini. Zadnji točki zadnjih državnih in pokalnih prvakov države evropskih prvakov.

Da je Koper Primorska na beraški palici, je javna skrivnost že nekaj časa. Za mnoge je svojevrsten čudež, da se je klub sploh podal v sezono 2020/21. Že ob koncu poletja je namreč kazalo na klavrn konec obalne košarkarske zgodbe. Še več, klubski predstavniki so takrat na neformalnem srečanju udeležencev lige ABA že naznanili umik. A je pet minut pred dvanajsto le prišlo do zasuka, tako da se je v dvorani Bonifika še naprej igrala košarka.

Jurij Macura je dosegel zadnji koš Primorske. Foto: Vid Ponikvar

Zdi se, da je bilo to le podaljševanje agonije. Vse v upanju, da bo projekt rešil pokrovitelj ali partner iz tujine. Sprva se je šušljalo o kitajski injekciji, zganilo naj bi se celo lokalno gospodarstvo, nato so rešitev na obzorju prikazovali resni pogovori z Američani. Neuradno naj bi šlo za športno-finančno skupino iz Teksasa. Tri mesece pozneje postaja jasno, da so bili vsi napori "preživelih" v klubskih pisarnah na čelu z neumornim Goranom Jagodnikom in upi širše športne okolice zaman.

Že kmalu po nedeljski tekmi v Novem mestu so bili koprski košarkarji obveščeni o tem, da imajo proste roke pri iskanju novega delodajalca. Uradnih izjav vodstva ni. Medtem ko je bilo v koprskih športnih kuloarjih mogoče slišati, da lahko Primorsko rešita le še čudež ali pa popolno zaprtje države, ki bi zamrznilo športno dogajanje, klubska spletna stran in javni profili na družbenih omrežjih samevajo. Molk vodilnih lahko razumemo kot dodatno kupovanje časa v iskanju rešilnih bilk.

Primorsko v tej sezoni vodi Andrej Žakelj. Foto: Vid Ponikvar Torkova tekma enajstega kroga državnega prvenstva med Koper Primorsko in Gorenjsko gradbeno družbo Šenčur je bila uradno odložena (formalno bo registrirana s pravilniki KZS) le pet ur pred sodniškim metom. Naslednja tekma, ki je zapisana v koledarju rumeno-modrih, je ponedeljkovo jadransko gostovanje pri Borcu iz Čačka. Toda …

Koper Primorska je s pomlajenim, povsem slovensko obarvanim, številčno skromnim in v dobršnem delu tudi neizkušenim kadrom pod vodstvom trenerja Andreja Žaklja v tej sezoni izgubila vseh devet tekem lige ABA. V povprečju so "tigri" tekme izgubljali s kar 21 točkami. Pričakovano bolj konkurenčni so bili v državnem prvenstvu, kjer so na osmih tekmah vknjižili pet zmag.

Klubski uspehi Primorske



Državni prvaki: 2019

Pokalni prvaki: 2018, 2019 in 2020

Zmagovalski superpokala Slovenije: 2018 in 2019

Zmagovalci 2. lige ABA: 2019

Toda razloge za skorajšnji klavrni konec koprske košarkarske zgodbe gre bolj kot v aktivnostih v zadnjih mesecih iskat v preteklih sezonah. Takrat je namreč prišlo do usodne točke preloma in velikega razkoraka med načrtovanimi odhodi in zagotovljenimi prihodki, zgodbo pa je zaznamoval še umik dotedanjega idejnega vodje Gregorja Vuge.

Žal se zdi zdaj najbolj relevantno vprašanje, kdo je tisti, ki bo na koncu priznal dokončno kapitulacijo, z vidika obalne košarke pa je najbolj vitalno vprašanje, kakšno pot bo, ko bodo to znova dovoljevali državni ukrepi, ubrala primorska košarkarska mladina.

Spomin na zlate čase. Foto: Peter Podobnik/Sportida