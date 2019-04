Sprehod po ulicah Skopja ponuja marsikaj. Človek s kančkom domišljije v glavnem mestu Severne Makedonije "najde" London, Rim, Pariz, Berlin, Washington … Zgradbe, ki so imitacije arhitekturnih del iz teh mest, čeprav so bile mnoge med njimi zgrajene v tem stoletju. Sixt Primorska pa je ob tem v Skopju "našla" ligo ABA. Bolje rečeno, tukaj je prišla do zadnje postaje skrbno začrtane poti. A ob tradicionalnih klubih iz regije z bogato košarkarsko tradicijo tudi koprski rumeno-modri, ki so bili še lani oranžni, delujejo umetno. Podobno kot omenjene skopske stavbe. Znova, bolje rečeno – delujejo novo. Skepsa ob uspehu Primorske je zatorej povsem naravna in pričakovana ter je hkrati tudi osrednji izziv mladega kluba.

Lastovka in njena pomlad

Tudi izziv dokazovanja, da ena lastovka še ne prinese pomladi, v sebi nosi veliko simbolike. Sixt Primorska je namreč leta 2016 nastala z združitvijo koprskega Koša in domžalske Lastovke, po kateri je klub prevzel tekmovalne pravice. Za svoj domicil so vodilni možje izbrali Koper in kaj hitro naleteli na dvome oziroma nezaupanje lokalnega okolja, ki je vajeno klubskih propadov v različnih športih. "Res je, to je bil tujek. Razumljivo. A dvome lahko razbliniš le z dobrim in dolgoročnim delom," proces integracije komentira nekdanji reprezentant in košarkarski legionar Goran Jagodnik, sicer Koprčan, ki v klubu deluje kot vodja članske ekipe.

Naskok na slovenski vrh

Z denarnimi vložki, ki so za slovensko športno okolje nadpovprečni (proračun kluba letos znaša 1,5 milijona evrov, od tega 750 tisočakov neto za člansko ekipo), so Koprčani osvojili že štiri lovorike – ob dveh slovenskih pokalih in enem superpokalu zdaj še drugo ligo ABA. Predvsem zadnja je plod strateških potez in rezultat prefinjenega občutka ob igralski selekciji, v sebi pa zrcali delo v celotni sezoni. Ta seveda še zdaleč ni končana. Osrednji cilj kluba pa je naskok na slovenski vrh, ki bo ob krizi Petrola Olimpije vsekakor lažje osvojljiv kot v kakšnem drugem obdobju. Potem pa se bo za Sixt Primorsko začelo novo obdobje in niz zrelostnih izpitov.

Šef, ki je "nor"

V čem je torej Sixt Primorska lahko drugačna od kolektivov, ki so uspeli "čez noč" ter nekaj noči pozneje že romali na smetišče zgodovine? "Že do sedaj smo dokazali, da smo drugačni. Zakaj? Večina tovrstnih klubov bi namreč obupala že po prvem spodletelem poskusu preboja v ligo ABA. V Kopru se to ni zgodilo. V tej zgodbi je protagonist Gregor Vuga. On je 'nor'. Nor na košarko. Preprosto nam ni dovolil, da bi razmišljali drugače kot zmagovalno. Že ko je ustanovil klub, je dejal, da želi v ligi ABA premagati Crveno zvezdo v Bonifiki. Naša največja valuta so ljudje," odgovarja direktor kluba Matej Avanzo, ki verjame, da lahko Sixt Primorska v poletnem obdobju proračun okrepi za vsaj 30 odstotkov.

Golemac: Ni še konec

Podobno vprašanje smo naslovili tudi na Jurico Golemca, ki se razvija v odličnega trenerja. Tudi on se je namreč že soočil s sajenjem košarkarskih rožic. V Kopru pa … "Zgodba Primorska je zgodba ljudi, ki niso normalni. Če daješ svoj denar v šport, nazaj ne dobiš nič. Ti ljudje pa so pravi ljubitelji košarke. Obožujejo jo. Čakali so na priložnost, da dobijo svoj klub. Zato sem prepričan o tem, da s tem uspehom še ni konec zgodbe. Ob tem bi pohvalil lastnike in tiste, ki vodijo klub iz ozadja. To so ljudje, ki so še bolj ambiciozni kot mi. Zato je jasno, da v ligo ABA ne gremo le z ambicijo, da v njej ostanemo. Tekmovali bomo," odgovarja hrvaški trener s slovenskim potnim listom, ki, podobno kot igralsko jedro, ostaja v klubu.

Mecen kluba Gregor Vuga (na fotografiji v spodnji vrsti). Foto: ABA liga

Odvisnost od ene finančne injekcije

In kdo pravzaprav vleče finančne niti projekta? Gre za ozko skupino ljudi, zbranih okrog podjetnika Gregorja Vuge, ki obvladujejo Sixt in Car Target z blagovno znamko Vechicle Rent. Omenjeni podjetji zagotavljata skoraj 90 odstotkov klubskega proračuna. "Odvisnost od ene finančne injekcije je obenem blagoslov in prekletstvo," se specifičnega položaja, v katerem ni pravih varovalk, zaveda direktor Avanzo. Prav zaradi tega je koncept zlivanja z lokalnim okoljem in grajenja širše sponzorske mreže še toliko bolj pomemben, medtem ko pa bo pravi sodnik vrednosti in čvrstosti všečnega primorskega košarkarskega projekta predvsem čas.