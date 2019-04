Jurica Golemac po (ne)pričakovani prhi: "Jajca" do tal #video

Če so lahko lani v Čačku le s strani opazovali, kako so se košarkarji novomeške Krke veselili naslova prvaka v 2. ligi ABA in s tem neposredne vozovnice za prvo ligo ABA, letos pri Sixt Primorski prav nič niso prepustili naključju. S približno 750 tisoč evri so zbrali kakovostno in odlično selekcionirano ekipo, ki jo je uspešno vodil trener Jurica Golemac. Piko na i so Koprčani postavili s četrtkovo zmago nad ekipo MZT v Skopju, po kateri je trenerja Golemca doletela prava prha šampanjca med novinarsko konferenco. Presenečenje? "Da," se je nasmehnil, čeprav so tovrstne poteze že del železnega repertoarja zmagovitih ekip.

Foto: ABA liga

"Igralci s pravim značajem"

Pričakovana pa je bila zmaga nad moštvom iz Skopja, čeprav Golemac ni upal napovedovati rezultata 3:0. "Lani smo se morda malce nenadejano znašli v finalu. Letos je bilo vse načrtno. Želeli smo dokazati, da imamo najboljšo ekipo v tem tekmovanju. Najtežje je igrati takrat, ko moraš zmagati. Zato pred fanti snemam klobuk. Pokazali so značaj. Niso se ustrašili. Imajo 'jajca' do tal. Lahko smo srečni, da imamo takšno skupino igralcev," je pripovedoval hrvaški trener s slovenskim potnim listom, ki je v tretji finalni tekmi skrčil rotacijo igralcev in stavil na najmočnejše može.

"Nihče se ni ustrašil poraza"

"Tretja tekma je bila drugačna. To smo pričakovali. Tudi fantom sem dejal, da se koprski tekmi ne bosta ponovili. Navsezadnje je MZT dobra ekipa z glasnimi navijači. Dolgo nam ni šlo. Vseeno nisem obupal. Vedel sem, da bomo zmagali. Odločili sta vztrajnost in naša želja. Nihče se ni ustrašil poraza," je svoje izbrance, med katerimi sta tokrat v ospredje stopila Lance Harris (14 točk) in Marko Jagodić Kuridža, ta je 17 točkam dodal še 14 skokov, hvalil Golemac, za katerega je to po superpokalu in pokalu že tretja lovorika v sezoni.

Šiško napoveduje naskok na naslov prvaka

"Vedeli smo, da nas čaka drugačna tekma. MZT je imel navijaški veter v hrbet. Želeli so pokazati pravi značaj. No, tudi nam se je poznalo, da smo nervozni. Na koncu je pomembno, da smo zmagali. Izpolnili smo pričakovanja. Storili smo tisto, za kar so nas pripeljali v Koper," je po zmagoslavju dejal Kuridža, sicer tudi MVP finala, prvi organizator igre Žan Mark Šiško pa ga je dopolnil: "To je zmaga ekipe. Hkrati pa upam, da nam bo ta lovorika okrepila samozavest. Dobro delo je poplačano, zato je treba vztrajati in napasti še slovenski vrh."