Primorci z metlo do zgodovinskega naslova #foto

Košarkarji Sixt Primorske so v treh tekmah prišli do prvega naslova slovenskih državnih prvakov. V finalni seriji proti Petrol Olimpiji so dobili vse tri tekme, zadnjo v Kopru z 68:63 .

Sixt Primorska je postala peta ekipa v zgodovini samostojne Slovenije z naslovom prvaka. S tem je zaokrožila izjemno uspešno sezono, v kateri je na dosedanjih sedeminšestdesetih tekmah zabeležila šestdeset zmag.

1 / 27 2 / 27 3 / 27 4 / 27 5 / 27 6 / 27 7 / 27 8 / 27 9 / 27 10 / 27 11 / 27 12 / 27 13 / 27 14 / 27 15 / 27 16 / 27 17 / 27 18 / 27 19 / 27 20 / 27 21 / 27 22 / 27 23 / 27 24 / 27 25 / 27 26 / 27 27 / 27

Pokal Spar so osvojili brez izgubljene tekme oziroma po štirih zmagah, v ligi Aba 2 so pometli z Borcem in MZT Skopjem, na začetku sezone so osvojili slovenski superpokal, v izločilnih dvobojih lige Nova KBM pa v šestih tekmah še ne poznajo poraza.

Prvo tekmo v Kopru je Sixt Primorska dobila težje, kot kaže končni rezultat 79:61, na drugi pa je odločitev padla v zadnjih sekundah (76:75), na tretji pa malo manj tesno z 68:63.

Primorcem prvi naslov državnih prvakov

V dosedanjih 27 sezonah je Olimpija 24-krat igrala v finalu, Sixt Primorska še nikoli. Ljubljančani imajo 17 naslovov. Finale je bil največkrat odločen v štirih tekmah - 10-krat, devetkrat je bil prvak znan že po treh tekmah, nazadnje pred desetimi leti, pet tekem pa je bilo potrebnih v osmih primerih.

Državno prvenstvo, finale:

*Ekipi igrata na tri zmage.

Preberite še: