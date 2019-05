Primorci prvič v finalu DP, kjer jih čakajo branilci naslova

Danes so štiri najboljše ekipe letošnje sezone lige Nova KBM odigrale povratni tekmi polfinalnih serij. Sixt Primorska je še na drugi tekmi polfinalne serije premagala Krko. Primorci so v Novem mestu slavili z 88:76 in se kot prvi prebili v finale. Drugi finalist je postala Petrol Olimpija, ki je v Domžalah na drugi tekmi z 68:49 odpravila Helios Suns in bo v finalu branila naslov državnih prvakov.