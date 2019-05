Petrol Olimpija in Sixt Primorska odločno proti finalu

Košarkarji Sixt Primorske so v prvi tekmi polfinala državnega prvenstva v domači Bonifiki premagali Krko in povedli v seriji, ki se igra na dve zmagi. Do prednosti v polfinalu je na domačem parketu prišla tudi Petrol Olimpija, ki mora za mesto v finalu preskočiti Helios Suns. Kar 26 od skupno 27 naslovov slovenskega prvaka so skupaj dosegli Petrol Olimpija (17), Krka (7) in Helios Suns (2), trije od štirih polfinalistov slovenskega košarkarskega prvenstva 2018/19.

Sixt Primorska in Krka si na poti do finala državnega prvenstva stojita že drugo sezono zapored, a če so v lanskem polfinalu na tretji tekmi do zmage prišli Krkaši, so letos izraziti favoriti Koprski košarkarji, ki so polfinale začeli z zmago v domači Bonifiki. Zmagali so s 85.74, po 15 točk sta k zmagi prispevala Ivan Marinković in Tadej Ferme, pri Novomeščanih pa je bil z 18 točkami najbolj razpoložen Dominik Mavra.

Sixt Primorska je v letošnji sezoni najdominantnejše moštvo lige Nova KBM, zanimiv je podatek, da so od skupno 63 tekem vpisali kar 56 zmag in le 7 porazov. Drugo tekmo polfinala bodo odigrali v ponedeljek, 13. maja v Novem mestu, morebitno tretjo pa v sredo, 15. maja spet v Kopru.

Košarkarji Petrola Olimpije so upravičili vlogo favorita. Foto: Maša Kraljič/Sportida

Sedemnajstkratni prvaki proti presenečenju

Košarkarji Petrol Olimpije so si kot zadnji priigrali mesto v polfinalu, potem ko so na tretji tekmi, pred domačimi gledalci premagali Gorenjsko gradbeno družbo Šenčur, medtem pa so Domžalčani pripravili presenečenje in v dveh tekmah premagali Hopse. Polfinale so sedemnajstkratni državni prvaki odprli z zmago s 74:60.

Pet igralcev Petrola Olimpije je imelo dvomestne številke. Domen Lorbek je dosegel 16 točk (trojke 2:3), Miha Lapornik 14 (trojke 2:3), Luka Šamanić dvanajst (6 skokov) in Roko Badžim enajst (4 podaje), Aleksander Lazić pa je zbral enajst skokov. Pri gostih, ki so imeli 16 izgubljenih žog, je bil z naskokom najboljši Jure Besedić s 17 točkami (met iz igre 5:7) in devetimi skoki. Dvakratni državni prvaki Domžal sicer v končnici ne morejo več računati na kapetana in prvega organizatorja igre Jureta Močnika.

Druga in morebitna tretja tekma serije med Ljubljančani in Domžalčani bosta 13. in 15. maja.

Državno prvenstvo, polfinale, prvi tekmi:

*Ekipe igrajo na dve zmagi.

Preberite še: