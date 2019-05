Kar 26 od skupno 27 naslovov slovenskega prvaka so skupaj dosegli Petrol Olimpija (17), Krka (7) in Helios Suns (2), trije od štirih polfinalistov slovenskega košarkarskega prvenstva 2018/19. Šentjur, ki se je ob omenjenih klubih edini dokopal do najbolj cenjenje košarkarske lovorike v državi, je tokrat ostal pred pragom končnice, a se je obdržal v ligi. Zato pa v zaključni boj za naslov prvaka kot edini polfinalist brez priponke nekdanjega prvaka in celo brez izkušnje v finalu vstopa Sixt Primorska. A prav Koprčani veljajo za nespornega osrednega favorita.

Ne le zaradi težav tekmecev in izjemnega rezultatskega niza (v ligi za prvaka so dobili vseh deset tekem, prvi del, ki so ga kombinirali z nastopanjem v drugi ligi ABA pa so zaključili z izkupičkom 13 zmag na 18 tekmah), temveč tudi zaradi nespornega dejstva o tem, da ima trener Jurica Golemac na razpolago najbolj homogeno in po igralnih položajih najbolj celostno pokrito zasedbo. Po zmagi v pokalu, superpokalu in drugi ligi ABA Primorci odkrito napadajo še četrto lovoriko v sezoni.

Video: Jurica Golemac

Jadranski polfinale

V polfinalu Primorce, ki so v četrtfinalu odpihnili Zlatorog, čaka novomeška Krka, s katero si bodo v prihodnji sezoni delili status jadranskega prvoligaša. "Krka je v tej sezoni igrala po sistemu toplo-hladno. Od tega, da smo premagali najboljše ekipe iz lige ABA, do slabših predstav. Lepo bi bilo, če bi pravi obraz znova pokazali v polfinalu proti Primorski. Iz porazov proti Koprčanov smo se, vsaj upam, nekaj naučili. Verjamem pa, da bo veliko odvisno od dnevne forme," pred petkovo prvo tekmo polfinale serije (na dve zmagi) razmišlja trener Dolenjcev Simon Petrov.

Video: Simon Petrov

Golemac se po drugi strani zaveda statusa favorita. "Ponižno in skromno vztrajamo na naši poti. V športu ne pomeni prav nič, kaj je bilo včeraj. Pomemben je jutri. Krka? Stara znanka. Odlična ekipa z izkušenimi soigralci in dobrim trenerskim vodenjem. Ne bo nam lahko. A osredotočeni moramo biti nase. Želimo v finale. Lačni smo uspeha. Za nami je dobra sezona. Da bi bila sanjska, moramo svoje delo dokončati še na državnem prvenstvu. Takšne priložnosti se ne ponudijo vsako leto. Zato tudi fantom dopovedujem, da jo morajo izkoristiti," pravi hrvaški strokovnjak s slovenskim potnim listom.

Proti Heliosu lažje kot proti Šenčurju?

Rezultatsko bolj negotov utegne biti sosedski dvoboj med Olimpijo in Heliosom, ki sta si na štirih letošnjih tekmah "pošteno" razdelila zmage. Domžalčani in Ljubljančani bodo v polfinalno serijo vstopili v soboto, nekoliko bolj spočiti pa bodo prvi. Helios je namreč Hopse ugnal v "dvokoraku", medtem pa so branilci naslova za preboj med četverico garali vse do zadnje sekunde tretje tekme s Šenčurjem. A zdi se, bi lahko bil domžalski košarkarski DNK bolj pisan na ljubljansko kožo.

Video: Jure Zdovc

"Edini pravi favorit končnice je Primorska. Drugi jo bomo poskušali presenetiti. Da bi to uspelo nam, moramo najprej streti domžalski oreh. Veliko bo odvisno od tega, v kakšni podobi se bomo prikazali. V zadnjem obdobju nismo bili pravi. Toda zdaj je to pozabljeno. Vsi naši cilji so uprti v polfinale," pred zaključnim delom sezone razmišlja trener Olimpije Jure Zdovc, njegov domžalski tekmec in novinec na tej ravni Dejan Jakara pa odgovarja: "Ves čas sem poudarjal, da bomo najboljši takrat, ko bo to najbolj potrebno. V ligi za prvaka nismo blesteli, nato pa smo izločili Hopse. A polfinale je druga zgoda. Olimpija je absolutni favorit."

Zdravniški kartoni



Sixt Primorska: brez težav.

Petrol Olimpija: delno vprašljiv status Jana Špana, ki je prejel udarec v mečno mišico na tekmi s Šenčurjem.

Krka: Marko Jošilo ima težave z zvinom gležnja in je še vprašljiv.

Helios Suns: poškodba Jureta Močnika, za katerega je sezona že končana.

Video: Dejan Jakara