Petrov: Obstanek Olimpije v ABA ligi? S tem se ne obremenjujemo.

17. marca je bila dvorana Leona Štuklja v Novem mestu polna kot že dolgo ne. Krka si je z zmago nad večnim tekmecem Petrol Olimpijo zagotovila obstanek v eliti jadranske lige, s čimer je dosegla začrtan cilj, ki so si ga Novomeščani zadali na začetku sezone. Kljub "uspehu" v ABA ligi, pa Krka v državnem prvenstvu ne blesti. V ligi za prvaka je bila v osmih krogih uspešna le trikrat, pred začetkom četrtfinalnih bojev pa Krko čakata še obračuna z Rogaško in Sixt Primorsko.

Veselje košarkarjev Krke ob obstanku v ABA ligi. Foto: Vid Ponikvar

"Proti Hopsom smo pokazali, kako se ne sme igrati. Dvakrat smo prejeli po 11 točk zapored in po tem je nasprotnika težko loviti. Še vedno smo v igri za tretje mesto, a bomo potrebovali dve zmagi," je prepričan Petrov, ki do konca sezone ne more več računati na organizatorja igre Domna Bratoža, ki si je konec marca na tekmi s Sixt Primorsko hudo poškodoval koleno in ga čaka dolgotrajno okrevanje. Nekaj težav ima tudi Paolo Marinelli, ki ima nategnjeno stegensko mišico.

"Mislim, da je vzdušje v ekipi navkljub manjšim poškodbam dobro. A nismo zadovoljni s svojo formo. Pričakujemo, da se bomo na naslednjih tekmah dvignili in da bomo predvsem v četrtfinalu pokazali veliko boljšo igro," upa Petrov.

Padec v formi, a želja ostaja ista

Krka je od konca ABA lige v državnem prvenstvu na šestih tekmah zmagala le dvakrat, obakrat je bila boljša od domžalskega Heliosa. "Motivacija bi morala biti na visokem nivoju. Dejstvo je, da smo padli v formi, k temu je botrovalo tudi nekaj manjših poškodb in bolezni. Zdaj bi bil že skrajni čas, da se poberemo in začnemo kazati dobre igre, ki smo jih zmožni, in da končno pokažemo svoj pravi obraz," je prepričan Krkin strateg, ki verjame v uspeh svoje ekipe, ne glede na tekmeca v četrtfinalu.

Petrov lahko v drugem delu računa tudi na Marka Jošila, ki se je dolgo časa boril s poškodbo kolena. Foto: Vid Ponikvar

"Krka vedno želi igrati v finalu. Tudi letos je temu tako, čeprav morda trenutno stanje navzven ne deluje takšno, si želimo v borbo za naslov," pravi Petrov, ki je Krko lani po napetem boju z Olimpijo popeljal do naslova državnih podprvakov. Novomeščani so v državnem prvenstvu na najvišji stopnički stali v sezoni 2013/14, ko so v finalu ugnali ravno Olimpijo.

ABA liga s tremi slovenskimi predstavniki?

"Olimpija v ABA ligi? S tem se ne obremenjujemo," zatrjuje Petrov. Foto: Vid Ponikvar Zadnje čase je v košarkarskih krogih ogromno govora o morebitni razširitvi ABA lige. V zakulisju se že nekaj časa šušlja o možni širitvi tekmovanja na 14 klubov, na kar upajo tudi pri Petrol Olimpiji, saj bi se na ta način domnevno lahko izognili izpadu v drugo ligo ABA. Krka, ki bo tudi v naslednji sezoni igrala med najboljšimi jadranskimi klubi, je v drugi ABA ligi nastopala dve sezoni nazaj in si z naslovom prvaka znova zagotovila mesto med najboljšimi ekipami.

Petrov se z morebitnim obstankom Olimpije, ki jo je Krka v zadnjem delu rednega dela ABA lige izločila iz jadranske elite, ne obremenjuje. "O tem nimamo nekega posebnega mnenja in se s tem ne obremenjujemo. To je stvar vodstva tekmovanja oziroma ljudi, ki se s tem ukvarjajo. Kakor koli se bodo oni dogovorili in odločili, se bomo mi tega držali. Slovensko košarko bomo poskušali prikazati v čim boljši luči. Osredotočeni smo le nase in na naše delo," pravi Petrov.

