Se za košarkarsko prihodnost res še ni treba bati?

Nekdanji mladinski jugoslovanski reprezentant Lojze Šiško je bil pred razpadom nekdanje skupne države njegov soigralec v ljubljanski Olimpiji. A ko je Jure Zdovc, zdaj kot trener Petrola Olimpije, v četrtek zvečer znova stal v Tivoliju, se mu je pogled večkrat zadržal na Žanu Marku Šišku. Sinu nekdanjega soigralca, zdaj pa motorju iger Sixt Primorske, trenutno najbolj kakovostne in predvsem igralsko najbolj navdahnjene slovenske ekipe. "Navdušen sem. Uspel mu je izjemen preskok. Sloveniji se v prihodnosti res ni treba bati za organizatorja igre. Je vrhunski igralec. Zna kaznovati tekmečevo obrambo. Želi podajati," je, ko so se tivolske luči po novi zmagi Koprčanov nad Ljubljančani v četrtek že ugašale, dejal Zdovc.

Foto: Vid Ponikvar

"Ko to reče legenda …"

Nekaj minut pozneje smo pred izhodom iz kultne šišenske dvorane, v kateri je bil še lani kot član Ilirije domačin, zdaj pa že koprski gost, njegove besede prenesli še 21-letnemu Ljubljančanu na začasnem delu na Primorskem. Ob nasmešku, ki je v sebi skrival tako zadovoljstvo ob pohvali kot plaho nelagodje ob središčni vlogi, je hitro pristavil: "Vsako pohvalo je lepo slišati. Ko pa to reče takšna legenda, kakršen je Jure Zdovc … Lepo, res lepo. Takšne besede me navdajajo s ponosom, obenem pa so spodbuda za delo v prihodnosti. Želim napredovati. Želim postati še boljši."

Danes znova proti Olimpiji. Foto: Vid Ponikvar Najprej podaja, nato met

Na četrtkovi tekmi pa je številko 31 opazoval še en par oči. S tribune za ljubljansko klopjo je namreč dvoboj državnega in pokalnega prvaka pozorno spremljal tudi selektor Rado Trifunovič. Tudi on je prikimal tezi o napredku mladega organizatorja igre. "Razvija se v zrelega igralca. Pravi 'play'. Razigrava svojo ekipo, ob tem pa najprej poskrbi za druge, šele nato pogleda proti košu. To kaže tudi njegova statistika. Pomembno je, da ima v Primorski osrednjo vlogo. Tako bo namreč še napredoval. Prepričan sem namreč, da njegov razvoj še zdaleč ni končan," pripoveduje selektor.

Reprezentančna vrata ostajajo odprta

Trifunović se je ob tem dotaknil tudi Šiškovega reprezentančnega statusa. Ponovil je, da mu lanska igralčeva "košarica" ni bila pogodu, a dodaja, da ta ne bo vplivala na njegovo prihodnost. "O tem sva se večkrat pogovorila. Pojasnil sem mu, da ga ob zadnjih reprezentančnih akcijah z nevpoklicem nisem kaznoval. Smo pa pokazali reprezentančno avtoriteto. Tudi pred zadnjim reprezentančnim oknom sem mu povedal, da bom kvalifikacije sklenil s tistimi, ki so bili vseskozi zraven. V prihodnosti pa ga vsekakor čaka dres. Njegov čas šele prihaja," je prepričan selektor.

Korak nazaj za dva naprej

"Želim igrati za reprezentanco. Ko me bo selektor potreboval, mu bom na voljo," pa o prihodnosti v izbrani vrsti razmišlja Šiško, sicer otrok ljubljanske Olimpije, iz katere ga je pot vodila v Škofjo Loko in nato zagrebško Cibono. A za pravo odskočno desko je moral storiti korak nazaj. Za dva naprej. Leta 2016 sta ga Saša Dončić in Jasmin Hukić, zdaj tudi njegov zastopnik, zvabila v tedaj drugoligaško Ilirijo. Vse skupaj je sprejel kot novo priložnost, jo zagrabil z obema rokama in bil že lani eden od najboljših posameznikov v prvi ligi. Sixt Primorska je zanj nadgradnja, a še zdaleč ne zadnja stopnica.

Reprezentančna vrata mu je odprl že Igor Kokoškov. Foto: Vid Ponikvar

Teodosić, Ilievski, Jaskikevičius

"Pot je še dolga. Moje ambicije in cilji pa so trenutno povezani le s Primorsko," zatrjuje 189 centimetrov visoki organizator igre, ki je v zadnjih mesecih ob velikem zaupanju trenerja Jurice Golemca izpilil svoj slog igre. Označuje ga za unikatnega, čeprav ne skriva, da so mu zelo blizu poteze Miloša Teodosića, Vlada Ilievskega in Šarunasa Jasikevičiusa. Vplivajo na njegovo igro. Tudi zaradi tega daje vtis košarkarja, pri katerem sta na vrhu seznama nalog pregled nad igro in vključevanje soigralcev. "Na prvem mestu je ekipa," dodaja mladenič, ki podaja v tla po globini, v raketi za tekmečevimi hrbti, v zrak nad obroč ali po prodoru na zunanje položaje.

Po četrto lovoriko

V slogu rekla, da koš osreči enega človeka, podaja pa dva, je bil s povprečjem 7,5 asistence na tekmo prvi podajalec 2. lige ABA. V tej prvini je na prvem mestu tudi v državnem prvenstvu (6,9). Na točkovni ravni se v obeh tekmovanjih njegovo povprečje giblje okrog desetih točk. "Z igrami in statistiko sem zadovoljen. A še bolj pomembna je ekipna uspešnost. Sixt Primorska je letos osvojila superpokal, pokal in ligo ABA. Glede na našteto in tudi prikazane igre mora biti naš cilj še naslov državnega prvaka. Smo samozavestni. Napadamo prvo mesto," proti koncu sezone pogleduje Šiško.

Foto: Matic Ritonja/Sportida

"Olimpija je vedno spodbuda"

Nova priložnost za dokazovanje ga čaka že danes, ko bo s Primorsko v domači Bonifiki gostil Petrol Olimpijo. Še drugič v tem tednu. "Olimpija je največji slovenski klub. Vsak igralec je na teh tekmah še dodatno motiviran. Zato so sladke tudi zmage. Ko gledam na četrtkovo predstavo, me zadovoljujeta tudi osredotočenost in energija, ki smo ju prikazali. To je bila pot do naše zmage. Upam in verjamem, da bo tako tudi na tekmi v Bonifiki," razmišlja motor koprske igre, ki je k nedavni zmagi v Ljubljani ob dvojnem dvojčku prispeval 13 točk prav toliko asistenc.

Zrelostni izpit

Šiško bo v dresu Primorske pričakal tudi prihodnjo sezono, ko se bo soočil z novo ravnjo. V ligi ABA je sicer še kot najstnik igral že s Cibono, a ne v vlogi prvega dirigenta. To bo zanj nov zrelostni izpit, v katerem bo odgovoril na vprašanje, ali je pozornost, ki mu je trenutno namenjena, posledica slovenske podhranjenosti na položaju organizatorja igre ali pa je po kaljenju na nižji ravni zdaj res dozorel za višji regijski preskok. Strokovnjaki na čelu z aktualnim klubskim trenerjem so prepričani, da bo obveljala druga različica, kar posledično pomeni, da bo v prihodnje tudi Primorska, kljub načrtovani rasti, postala zanj premajhno okolje.