Crvena zvezda v drugem polčasu razbila prvake

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Beogradu je bila danes na sporedu prva finalna tekme lige ABA med Crveno zvezdo in Budućnostjo. Po izenačenem prvem polčasu, so domači košarkarji v drugem polčasu stvari postavili na svoje mesto in visoko zmagali z 91:72 ter povedli z 1:0 v finalni seriji. Ekipi sta se v finalu jadranske elitne lige pomerili že lani, takrat je bila s skupnim izidom 3:1 boljša črnogorska Budućnost, ki si je tako tudi zagotovila nastop v evroligi.