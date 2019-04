Olympiacos kot rešilna bilka za Olimpijo?

Znanih je enajst od dvanajstih udeležencev lige ABA za sezono 2019/20. Crvena zvezda, Cedevita, Budućnost, Partizan, Mega Bemax, FMP, Cibona, Igokea, Mornar, Krka in Zadar ostajajo med jadransko elito. Druščini staroselcev pa se bo kot prvak 2. lige ABA pridružila še Sixt Primorska, sicer sedmi slovenski klub v zgodovini tega tekmovanja. Zadnjega udeleženca močnega regionalnega tekmovanja, ki je za klube z območja nekdanje Jugoslavije tudi most do Evrope, bosta določila Zadar in MZT Skopje, pred katerima je serija na dve dobljeni tekmi (prva tekma bo na sporedu 17. 4., druga 23. 4., morebitna tretja pa 30. 4.).

Trener Olympiacosa David Blatt: ob nezadovoljstvu v grški ligi - pogled proti ligi ABA Foto: Reuters Obisk iz Pireja

Toda … V zakulisju se že nekaj časa šušlja o morebitni širitvi tekmovanja na 14 klubov, na kar upajo tudi pri Petrolu Olimpiji, saj bi se na ta način domnevno lahko izognili izpadu v 2. ligo ABA. Kot klub, ki bi lahko "izsilil" širitev lige, se vseskozi omenja Olympiacos. Zdaj ne gre več le za namige. Delegacija iz Pireja se je v sredo mudila v Zagrebu. Direktor lige ABA Krešimir Novosel je tam sprejel športnega direktorja pirejskega kluba Christosa Stavropoulosa in direktorja marketinga Nikosa Lepeniotisa. Zadnja dva sta izrazila resno zanimanje za vključitev v ligo ABA, uradni odziv vodstva lige pa lahko pričakujemo po skupščini lige ABA, ki bo po finalni seriji med Crveno zvezdo in Budućnostjo.

Novosel: Odločajo klubi

"Lahko potrdim sestanek z Grki. Res jih zanima nastopanje v ligi ABA, zato so jih na tem informativnem sestanku zanimali sistem tekmovanja, organizacija lige, disciplinski kodeks, pravila marketinga … Mi smo jim ob tem zatrdili, da jim vse do skupščine po koncu sezone ne moremo povedati, ali se bomo z njimi sploh pogovarjali o potencialnem vstopu v ligo. Tudi liga do tega vprašanja nima uradnega stališča. Gre namreč za odločitev klubov. V našem tekmovanju vedno odločajo klubi, ki so tudi lastniki lige," nam je zagrebški sestanek z delegacijo iz Pireja potrdil direktor lige Novosel.

Krešimir Novosel je gostil Grke, a jim ni mogel obljubiti nič konkretnega. Foto: Sportal Pravila proti Olimpiji

Morebitna širitev lige z 12 na 14 klubov, pri kateri bi eno mesto zapolnil Olympiacos, sproža vprašanje popolnitve lige. Novosel vztraja, da bodo tudi o tem odločali klubi kot lastniki lige, a ob tem ponuja svoje mnenje, ki temelji na veljavnih pravilih tekmovanja. "V naših pravilih je zapisano, da zadnjeuvrščena ekipa nima pravice nastopa v ligi za prihodnjo sezono. To je Olimpija. Po zdaj veljavnih propozicijah torej tudi ob širitvi lige Olimpija ne bi bila ekipa, ki bi lahko prišla do mesta v prvi ligi," opozarja Novosel, ki je že pretekli mesec izrazil dvom o spreminjanju pravil, saj naj bi to omajalo kredibilnost tekmovanja.

Je mogoč zasuk?

Da bi torej Olimpija, ki je na parketu izgubila pravico do nastopa med jadransko elito, vendarle ostala v ligi ABA, bi se torej moralo zgoditi marsikaj. V prvi vrsti bi morali klubi spremeniti interne akte, v katerih je med drugim zapisano, da je liga ABA tekmovanje klubov iz Slovenije, Hrvaške, BiH, Srbije, Črne gore in Makedonije, medse bi morali sprejeti Olympiacos in s tem razširiti ligo ter - kar je pravzaprav največja prepreka - dati prednost Olimpiji pred poraženim klubom dodatnih kvalifikacij (MZT - Zadar). V praksi bi torej to lahko pomenilo, da bi se Zadar, če bi izgubil obračun z Makedonci, selil v drugo ligo, Olimpija, ki je v ligi zaostala za njim, pa bi ostala. (Ne)mogoče?