Zdovc se ne obremenjuje, ker nima vpliva #video

"Mislim, da smo zdaj v nekem dobrem momentu. Da smo naredili ekipo, ki ve kaj hoče. Našli smo 9,10 igralcev, ki se čutijo kot del te ekipe," po mesecu in pol dela pravi trener Petrol Olimpije Jure Zdovc, ki je spregovoril tudi o odhodu Mirze Begića, novem trenerskem štabu in o ligi ABA.

Petrol Olimpija je na zadnji tekmi državnega prvenstva v ligi za prvaka visoko z 79:60 premagala Krko, vendar bi si v njenem taboru raje želeli, da bi dobili tisto odločilno tekmo za obstanek v ligi ABA, ki so se jo veselili Novomeščani.

"Obramba je bila dobra večji del tekme. Na koncu prvega in drugega polčasa je nekoliko padla koncentracija. Navadno pri istih igralcih, zato je malce zaskrbljujoče. Lepo je zmagati. Sem pa rekel, da Krko premagujemo na nepomembnih tekmah. Krka je ekipa, ki bo v končnici celo najbolj nevarna. Malce so se sprostili po borbi za obstanek v ligi ABA, kar je evidentno. Ni bilo Dominika Mavre. Z njim je Krka druga ekipa. Naša obramba je bila na ravni. Če ti steče še met, je toliko lažje," je trener Jure Zdovc najprej pokomentiral dogodke na petkovi tekmi s Krko.

"Na isti ravni kot Krka, bomo videli, kako bo s Primorsko"

Olimpija je po petih tekmah lige za prvaka s štirimi zmagami na prvem mestu - Sixt Primorska ima tekmo manj in je še neporažena -, Krka pa na četrtem z dvema skalpoma.

Zdovc je na ljubljansko klop prišel pred približno mesecem in pol. In kje vidi napredek v igri svojih košarkarjev? "Vztrajamo na enih in istih stvareh. Čvrsta in trda obramba. Več poudarka je še na pritisku po celem igrišču. Rotiramo. Pomagamo drug drugemu. V napadu mora žoga iti hitreje. Ko analiziramo, vidimo, da gremo v napade počasi, brez energije, brez spremembe hitrosti. Najslabša stvar je, da ne postavljamo blokad. Ekstremno visoki košarkarji težko postavljajo blok. Naše štirice so zelo tanke. Dejansko pri nas bloki ne obstajajo, zato imamo težave pri izvedbi. Velikokrat pridemo v položaj, da mečemo v zadnjih sekundah, kar velikokrat ni slabo, če je napad nadziran. Počasi napredujemo. Mislim, da nam je uspelo priti na podobno raven kot Krka, ki je bila pred nami. Bomo videli, kako bo s Primorsko," odgovarja Zdovc.

"Mirza je po mojem nekoliko izgubil motiv"

Ob njegovem prihodu se je veliko govorilo, ali bosta z Mirzo Begićem lahko sodelovala. V preteklosti vez med njima navzven ni bila videti ravno čvrsta. Begić denimo ni igral za reprezentanco, ko je bil Jure selektor leta na evropskem 2009 in svetovnem prvenstvu 2014.

Z njegovim odhodom je Olimpija izgubila Slovenca v rotaciji, ki jih klubi v državnem prvenstvu potrebujejo: "Mirza je po mojem nekoliko izgubil motiv. Igral je v velikih klubih, sezona je dolga, naporna. Evidentno je bilo, da je nekoliko znerviran. Ni pričakoval, da se bo sezona tako razpletla. Da ob sebi nima igralca, ki bi lahko izkoristil njegov potencial. Nekako smo se odločili, da se sporazumno razidemo."

"Na nek način bi pustil te stvari ob strani"

Spremembe so zgodile tudi v strokovnem štabu. Gregor Hafnar, Stipe Modrić in Marko Anđelković so morali oditi, Zdovc pa je poklical Gašperja Potočnika, s katerim sta že večkrat uspešno sodelovala. Ob njem vlogo pomočnika opravlja še Žiga Mravljak.

O tej temi pa Zdovc ni želel veliko govoriti: "Ne bom komentiral teh stvari. Na nek način bi pustil te stvari ob strani. Moramo biti osredotočeni nase, na igro. Mislim, da smo zdaj v nekem dobrem momentu. Da smo naredili ekipo, ki ve, kaj hoče. Našli smo 9,10 igralcev, ki se čutijo kot del te ekipe. Vidi se njihova pripadnost, odgovornost. Da smo naredili dober posel."

"Pojma nimam, kaj se bo zgodilo. Videli bomo."

Za zdaj vse kaže, da bo Olimpija v prihodnji sezoni igrala v drugi ligi ABA in državnem prvenstvu. Odprta je še možnost igranja v Fibini ligi prvakov, vendar bi to pomenilo, da bi morali zeleno-beli potem spet igrati tri tekmovanja. Zdovc je dal že jasno vedeti, da ekipe na treh frontah ne bo vodil.

Luka Šamanić in Jure Zdovc. Foto: Vid Ponikvar Prav tako ni videti, da bi se osrednja liga ABA širila, iz katere je Olimpija izpadla. Ali po tihem še upa, da bi se v regionalnem tekmovanju zgodil kakšen preobrat, pa Zdovc odgovarja: "Pojma nimam, kaj se bo zgodilo. Videli bomo. Na to nimam vpliva, zato se s tem ne obremenjujem. Ko bo prišel ta moment, bomo videli."