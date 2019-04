Brez značaja "komunistični triki" ne učinkujejo

Četrtkov tivolski obračun Petrola Olimpije in Sixta Primorske, ki se je kot svojevrstna jadranska primopredaja končal z zanesljivo zmago gostov (72:85), je bil trenutek resnice pred koncem sezone. So Ljubljančani pod vodstvom novega trenerja Jureta Zdovca svoje vrste okrepili do te mere, da bi lahko poskrbeli za rezultatski zasuk? Je motivacijski in energijski navdih Primorcev po zmagi v drugi ligi ABA in s tem izpolnjenem osrednjem cilju sezone popustil? Odgovora sta v slabo voljo spravila maloštevilne ljubljanske navijače. Koprskih nista mogla osrečiti, saj jih v Ljubljani ni bilo, a dejstvo je, da ekipa Jurice Golemca ne kaže znakov popuščanja in tako z izkupičkom 6:0 odločno koraka proti končnici državnega prvenstva, v katerem bo absolutni favorit za naslov prvaka.

"Ne mečemo puške v koruzo"

MVP 2. lige ABA Marko Jagodić Kuridža je pod tivolskim košem uveljavljal telesno premoč. Učinkovito ga je dopolnjeval Marjan Čakarun. Lance Harris je ob tem kot za stavo sprožal svoje projektile izza črte za tri točke, vse skupaj pa je z žogo, ki ima oči, kot daleč najboljši organizator igre v ligi povezoval Žan Mark Šiško. Na drugi strani je trener Zdovc pogrešal predvsem pravega dirigenta igre. Tudi šibkost pod košem in neodzivnost igralcev na njegove napotke sta mu načenjala potrpljenje. Za nameček je po koncu potrdil, da Bobana Tomića čaka operacija rame, tako da je zanj sezone že izgubljena. Tudi za Olimpijo? "Ne mečemo puške v koruzo," po izpadu iz lige ABA misli na boj za prvaka ne opušča trener zmajev, ki pa v vlogo favorita vendarle potiska Koprčane.

"Primorska nam ne ustreza"

"Jezi me, ko vidim začetniške napake. Proti ekipi, kakršna je Primorska, to pač ni sprejemljivo. Sixt ima ekipo, ki se skozi tekmo dviguje. V 40 minutah te prelomi. Kaznuje vsako napako. V Tivoliju so nam prodali vse 'štose'. Na to smo bili pripravljeni. A eno je trening, drugo je tekma. Sixt Primorska, ki nam, roko na srce, ne ustreza, je korak pred nami. Z njimi lahko igramo le moško, ampak smo večinoma preveč mehki in naivni," je po novem porazu proti Primorcem ugotavljal Zdovc in dodal: "Naša naloga je, da se v nedeljo na drugi zaporedni tekmi z njimi pokažemo v boljši luči in morda celo zmagamo."

Golemac o komunističnih "forah"

Zdovc sicer izpostavlja delovno vnemo na treningih, a ob pogledu na uigrani stroj pokalnih prvakov ve, da bi morali prihodnji tedni postreči z velikanskimi zasuki, če bi želel ogroziti še četrto lovoriko Sixta Primorske v sezoni 2018/19. Na drugi strani se Golemac zaveda ugodnega položaja, a vendarle svari pred prehitrim pogledovanjem proti koncu sezone. "Olimpija ima rep in glavo. Dviguje se. V zaključku sezone bo še boljša," razmišlja Zagrebčan na primorski klopi in dodaja: "Imamo odlično skupino fantov. Po zmagi v ligi ABA 2 so se sprostili, nato pa prišli in rekli: 'Gremo naprej!' Jasno, trenerji želimo biti pametni. Govorimo jim tiste komunistične 'fore'', kot je 'gremo', a te besede so prazne, če se igralci ne zavzamejo. Veseli me značaj te ekipe, ki želi dobiti vsako tekmo."

56 tekem, 49 zmag

"Še vedno se bojim, da bi padli v igri. Že v nedeljo znova igramo proti Olimpiji. Ne smemo se hrabriti s tem, da smo jo gladko premagali v Tivoliju. Nismo ekipa, ki bi igrala na račun talenta. Igramo z energijo, bojem in obrambo. Če igramo tako, prihajamo do dobrih metov," je ob slovesu od Tivolija dodal Golemac, za katerim je v tej sezoni že 56 tekem. Od teh so jih rumeno-modri dobili kar 49. Med njimi po finalni metli v drugi ligi ABA tudi vseh šest v ligi za prvaka. Naslednja preizkušnja jih čaka že v nedeljo v Bonifiki, kamor znova prihaja Petrol Olimpija.