Sixt Primorska na krilih Hrvata brez težav slavila v Tivoliju

Dvoboj vodilnih ekip slovenskega prvenstva tokrat ni našel zanimanja javnosti, da bi vsaj delno napolnili legendarni hram slovenskega športa v Tivoliju. Ljubljančani so s slabimi igrami v Evropi in liga Aba zapravili podporo ljubljanskega občinstva, čeprav so tokrat vsaj v uvodu naredili vse, da točki ostaneta v zmajevem gnezdu. Na koncu so se veselili Koprčani, ki so v drugem delu prvenstva v šestem nastopu dosegli še šesto zmago.

Jan Špan in Bojan Radulović sta pri Olimpiji dosegla po 18 točk, slednji pa je vpisal tudi 11 skokov. Hrvat pri Primorcih, Marjan Čakarun, je tekmo končal z 28 koši, Lance Harris pa z 20.

Fotogalerija s tekme v Tivoliju (foto: Vid Ponikvar):

Krka prekinila črno serijo

Krka, ki je izgubila zadnje tri tekme v boju za naslov prvaka, je proti domžalskemu Heliosu prekinila niz porazov in visoko slavila s 86:58. Novomeščani so do zmage proti Domžalčanom prišli v drugem polčasu. Igre mačke z mišjo je bilo konec v zadnji četrtini, ko so Novomeščani ušli na 30 točk razlike. Pri gostiteljih je bil s 26 koši najbolj razpoložen Luka Lapornik, za Helios jih je 20 dosegel Nikola Gajić.

Hopsi ustavili Rogaško

Košarkarji Rogaške so bili v dvoboju z gosti s Polzele zbrani le v uvodnih minutah, ko so še vodili z 8:6, nato pa gostom dovolili, da pobegnejo na varno razdaljo. Zmagovalec je bil dokončno znan po tretjem delu, ko so gostje na zadnji premor odšli z 21 točkami naskoka. Pri Rogaški je bil z 20 točkami najbolj razpoložen Rashun Davis, dodal je še sedem podaj. Pri zmagovalcih je bilo razpoloženih več košarkarjev, najbolj s 17 točkami Simo Atanacković.

V ligi za obstanek bosta tekmi 7. kroga na sporedu šele prihodnji teden. Zlatorog bo gostil Šenčur, Šentjur pa Ilirijo.

