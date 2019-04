Crvena zvezda se je po incidentu znesla nad Budućnostjo in osvojila ligo ABA

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Košarkarji Crvene zvezde so prvaki lige ABA. Na odločilni peti tekmi so pred domačimi gledalci s 97:54 odpihnili branilko naslova Budućnost in si priigrali še vozovnico za elitno Evroligo. Obračun se je zaradi incidenta domačih navijačev začel z enourno zamudo.

Tekma v dvorani Aleksandar Nikolić bi se morala začeti ob 19. uri, a so začetek zaradi incidenta prestavili za eno uro. Domači navijači so namreč košarkarjem Budućnosti pripravili sprejem v obliki kletvic, obmetavanja s predmeti in grožnjami. S tribun se je slišalo: "Ubij, ubij, Šiptara."

Ko so člani Budućnosti 20 minut pred predvidenim začetkom prišli na parket, se jim je na tem neovirano približalo okoli deset oseb, ki so v rokah držale žoge, ob tem pa pljuvale in preklinjale. Črnogorska ekipa je nato odšla v slačilnico, varnost pa naj bi hitro poostrili.

Prihod na ogrevanje košarkarjev Budućnosti:

Gledalce so pozvali, naj ostanejo na svojih mestih in se vzdržijo neprimernih potez. "Navijajte športno, ne nasedajte provokacijam. Prosimo vas, da na parket ne mečete ničesar," je gledalce pozval športni direktor Crvene Zvezde Nebojša Ilić, kapetan gostiteljev Branko Lazić jih je prav tako prosil, naj se umirijo.

Prošnje so zalegle, 45 minut po predvidenem začetku tekme, na kateri je bil glavni sodnik Slovenec Sašo Pukl, so košarkarji Budućnosti še drugič prišli na ogrevanje.

Popolna prevlada Crvene zvezde

Obračun so precej bolje odprli domači, ki so vodili tudi za deset, uvodno četrtino pa končali s petimi točkami prednosti (18:13). nadaljevanje je potekalo povsem po željah pristašev Crvene zvezde, ki se je poigravala z nerazpoloženim tekmecem. Budućnost je do polčasa zmogla le 21 točk, tako da je srbsko moštvo na odmor odšlo s prednostjo kar 26 točk.

Ta se je v drugem polčasu le še višala in srbska ekipa je na koncu slavila s kar 97:54. Crvena zvezda je z zanesljivo zmago osvojila ligo ABA in si zagotovila še evroligaško vstopnico.

Foto: ABA liga

Pri zmagovalcih je bil najbolj učinkovit Kelvin Rivers z 21, pri Budućnosti pa Norris Cole II z devetimi točkami. Naziv MVP končnice je pripadel Billyju Baronu.

ABA liga, finale:

*Ekipi sta igrali na tri zmage.

