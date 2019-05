Drobnjak o novi vlogi pri Olimpiji, ki je v Sloveniji neznanka #video

Nad novo pridobitvijo Olimpije je navdušen Jure Zdovc, ki ima hkrati tudi največ zaslug za to, da je 41-letni Kranjčan svojo drugo kariero začel na klopi Olimpije. "Ima izkušnje, hkrati pa se je pripravljen izobraževati. Izrazil sem željo, v klubu so željo sprejeli, tako da sem zelo vesel, da smo dobili trenerja, ki se bo posvečal detajlom v ekipi," je zadovoljen Zdovc. "Vemo, da centri v košarki igrajo ogromno vlogo, da morajo delati umazane in težke stvari. Žoge nimajo veliko v rokah, trenerji pa od njih veliko zahtevamo. V ekipi potrebuješ nekoga, ki se osredotoča le na centre in stalno bedi nad njimi," je prepričan Olimpijin trener.

Navdušen nad novo vlogo

Ob ponudbi aktualnih državnih prvakov Dragiša Drobnjak ni dolgo premišljeval, saj je prepričan, da mu je novo delo pisano na kožo. "Vloga pomočnika trenerja je bil odgovor na vprašanje vseh, ki so me proti koncu igralske kariere spraševali, kaj bi počel po koncu športne poti. V naših prostorih takšne vloge pomočnika trenerja skoraj ni, najbrž jo imajo evroligaški in NBA-klubi. Pri nas večina ekip na to gleda kot na še en dodaten strošek, ki ni potreben. Govoril sem, da bi bil rad v ekipi, kjer bi bil zadolžen le za centre. V sistemu, ki ga postavi glavni trener, vidim, kje lahko centri še napredujejo oziroma izboljšajo svojo igro. Ko mi je Jure omenil to idejo, sem bil nad tem navdušen, ker menim, da lahko zelo veliko pripomorem," je prepričan Drobnjak, ki je v svoji karieri med drugim igral za Krko, Oostende, Šentjur, kariero pa je končal lani v Rogaški.

"Skozi kariero sem bil velikokrat nehote vržen v ogenj, da sem igral centra, čeprav je z višino dva metra res težko igrati vlogo centra v evroligi ali eurocupu. Moral sem se prilagoditi in znajti po svoje. Svoje znanje si zdaj želim prenašati naprej in fantom pomagati, kako se postaviti proti morda močnejšim in višjim centrom, kako se odzvati in igrati dobro obrambo," pravi Drobnjak.

Dragiša Drobnjak je z višino dveh metrov večkrat opravljal vlogo centra. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Drobnjak: Talenta je veliko

Drobnjak je pri Olimpiji že opravil nekaj treningov, dobro se je seznanil tudi z vso ekipo. "Talenta pri Olimpiji je veliko. Vsi mladi so nadarjeni, Olimpija jih je pripeljala s tem razlogom. Bili so vzponi in padci, igrali so na treh frontah naenkrat, kar je res naporno, ampak če imaš tako talentirane igralce, je treba ta talent razvijati. In če se igra trikrat na teden ali več, težko razviješ talent samo skozi tekmo. Taki igralci potrebujejo treninge. Odkar košarkarji igrajo le dvakrat na teden in je več časa za trening, se takoj vidi napredek pri njihovi igri. Posledično je napredek viden tudi pri samozavesti, to pa se pozna na tekmah. Ni jim bilo lahko, ampak je, kar je, zdaj bomo poskušali potegniti največ, kar je mogoče, iz te ekipe," zagotavlja nova pridobitev ljubljanske ekipe.

Olimpija je na začetku sezone nastopala na treh frontah. Igrala je v ligi prvakov, ABA-ligi in prvem delu državnega prvenstva. Po klavrnem izkupičku tako v ligi prvakov kot regionalni ligi so Ljubljančani zdaj vse moči usmerili proti ubranitvi državnega naslova.

"Zdaj imajo fantje veliko več treningov in skozi treninge vidijo, da lahko napredujejo, na tekmah se je že pokazalo, da gre za povsem drugo ekipo v primerjavi s tisto z začetka sezone. Veseli me, da je samozavest zrasla in da je vzdušje v ekipi zelo dobro. Tudi zadnja tekma proti Rogaški je pokazala, da fantje delajo drug za drugega, da v ekipi ni egoistov in sebičnosti. Zavedajo se tega, da lahko z ekipno igro tudi letos dosežejo velik rezultat, vsi smo svoje individualne cilje podredili ciljem ekipe. Jaz verjamem, da gre Olimpija lahko do konca. Če sem to verjel, ko sem igral v Šentjurju in nam je to uspelo, ne vem, zakaj ne bi letos uspelo še Olimpiji," je prepričan Drobnjak.

Iskanje maščevanja proti Primorski

Olimpija se v četrtfinalu državnega prvenstva meri s Šenčurjem Gorenjsko gradbeno družbo, ki je v drugem delu zasedel sedmo mesto. "Zdaj se začne vse od začetka. Razen ene četrtine proti Sixt Primorski smo zdaj ujeli konstantni ritem. Našli smo skupino igralcev, ki je začela med seboj sodelovati, pridobili smo timski duh, v ekipi je dobro vzdušje. Ne bo nam lahko, saj se vse ekipe namerijo proti Olimpiji, a mi moramo narediti vse, da pridemo do finala. Če dobimo priložnost in se uvrstimo v finale, kar ne bo lahko, se bomo poskušali maščevati Primorski, če se ta uvrsti v finale, za vse pretekle poraze," še poudarja Zdovc.

