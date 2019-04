Zdovc dobil novega pomočnika

Dragiša Drobnjak je novi pomočnik glavnega trenerja Petrol Olimpije Jureta Zdovca. Drobnjak se bo na klopi aktualnih državnih prvakov pridružil Gašperju Potočniku in Žigi Mravljaku.

"Zelo vesel sem, da bom svojo trenersko kariero začel na klopi Petrol Olimpije kot pomočnik Juretu Zdovcu. Kot košarkarju mi je veliko pomenilo to, da sem nosil dres Olimpije, saj klub spremljam že od otroštva. Vedno sem upal, da se bo nekega dne zgodilo, da bom lahko svojo pot na parketu v dresu zeleno-belega moštva nadaljeval tudi na klopi, kot član strokovnega štaba. Zdaj se je to upanje spremenilo v realnost. Jure Zdovc je v svetu košarke veliko ime, zato je dejstvo, da me je izbral za pomočnika, velika čast, hkrati pa dodatna motivacija, da po svojih najboljših močeh pripomorem h končnemu uspehu ekipe," je ob vstopu v trenerski štab dejal Drobnjak.

Svojo bogato košarkarsko pot je Drobnjak sklenil lani, ko je Petrol Olimpija v polfinalu državnega prvenstva izločila Rogaško. Svojo košarkarsko kariero je začel v Kranju kot član tamkajšnjega Triglava. Pot ga je med drugim vodila tudi v Ljubljano, kjer je kot član Petrol Olimpije (takratne Union Olimpije) v sezonah 2004/05 in 2005/06 osvojil dva naslova državnega in dva naslova pokalnega prvaka. Leta 2013 je bil z Zmaji tudi slovenski superpokalni prvak.

Naslov slovenskega državnega prvaka je osvojil tudi z novomeško Krko (2000, 2003, 2011) in Šentjurjem (2015), z Oostendejem pa je bil 41-letni Drobnjak tudi dvakratni belgijski državni prvak (2012, 2013) in dvakratni belgijski pokalni prvak (2010, 2013). Z novomeško Krko je najkoristnejši igralec finalnega niza slovenskega državnega prvenstva iz leta 2015 osvojil tudi naslov prvaka FIBA EuroChallenge.

"Moja želja je bila, da ekipi priključimo mladega in ambicioznega trenerja, ki ima izkušnje z delom z visokimi igralci, predvsem centri. Vsak klub mora imeti trenerja, ki je osredotočen na individualno delo z višjimi igralci, to delo pa mora nato usklajevati s kolektivno taktiko. Že v svojih prejšnjih klubih sem vedno želel imeti v svoji strokovni ekipi nekoga, ki je osredotočen zgolj na to delo. Visoki košarkarji zahtevajo ogromno pozornosti pri delu z njimi, od njih se na igrišču zahteva vedno več. Na parketu večinoma prebijejo manj časa z žogo v svojih rokah, od njih se zahtevajo druge stvari. Drobnjak ima veliko izkušenj, ki jih bo lahko prenesel na mlade in tiste manj mlade košarkarje," pa je ob prihodu Dragiše dejal Zdovc.