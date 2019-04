Primorci in Domžalčani zanesljivo, Olimpija in Krka stežka do prednosti

Košarkarji Sixt Primorske so četrtfinalno serijo državnega prvenstva, v kateri igrajo na dve zmagi, začeli s prepričljivo zmago z 98:74 nad Laščani. Domžalčani so s 95.82 premagali Polzelo. Precej težje so do četrtfinalne prednosti prišli člani Petrola Olimpije, ki so Šenčur Gorenjsko gradbeno družbo strli z 79:77. Tesno je bilo tudi v Novem mestu, kjer so Dolenjci Rogaško premagali s 77:73. Druge tekme bodo 3. in 4. maja, morebitne tretje pa 7. maja.