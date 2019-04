Znanec iz Tivolija in moč zelene ljubezni

Čeprav so ga v zadnjem obdobju povezovali tudi z ligo NBA in Clevelandom, pa se zdi, da bo nekdanji košarkar ljubljanske Olimpije Šarunas Jasikevičius ostal zvest Žalgirisu iz Kaunasa, kjer piše prav posebno zgodbo.

"Res ne vem, kateri trener bi v Phoenixu opravil boljše delo. Ne morem se znebiti občutka o tem, da ni dobil poštene priložnosti, da pokaže, kako dober trener je v resnici. Ne dvomim o tem, da bo postal še boljši in v prihodnje dobil novo priložnost," je pred dnevi "čivknil" nekdanji slovenski reprezentant in eden od legionarjev v ligi NBA Boštjan Nachbar. Njegove besede se nanašajo na odločitev moštva Phoenix Suns, da že po prvi sezoni trenerju Igorju Kokoškovu pokaže izhodna vrata.

Poskus prvega Evropejca v vlogi glavnega trenerja v severnoameriški poklicni ligi NBA se je tako končal precej klavrno, kar bi lahko še otežilo delo tistemu, ki bo kot drugi poskušal ugrizniti v ameriško jabolko. Bi bil lahko to Šarunas Jasikevičius? Potem ko je bil lani kandidat za trenerja Toronta, se je njegovo ime zdaj pojavilo na seznamu kandidatov za prvega moža Clevelanda, od katerega se je pred kratkim poslovil Larry Drew.

V ligo NBA ne le zaradi kljukice na osebnem seznamu

Poleg Jasikevičiusa naj bi bili kandidati za trenerja nekdanjih prvakov lige NBA, ki so sezono končali z le 19 zmagami na 82 tekmah, še Nate Tibbetts, J. B. Bickerstaff in David Vanterpool. Ob tem je zanimivo, da je bil športni direktor Clevelanda Koby Altman pred dnevi v Evropi, kjer naj bi se srečal tudi z litovskim trenerjem. Podrobnosti domnevnega pogovora niso znane. Dejstvo pa je, da tudi Šarunas, podobno kot nekdanji slovenski selektor Kokoškov, za Američane ni klasični Evropejec. Ne le zaradi dejstva, da je igral v ligi NBA, temveč tudi zaradi študentske izkušnje na univerzi Maryland. Res pa je, da v ligi NBA še ni deloval kot pomočnik.

Že lani je dal vedeti, da se v ZDA ne bi vrnil za vsako ceno. V pogovoru za Eurohoops je izjavil, da bi nekega dne sicer rad vodil moštvo v ligi NBA, toda … "Nikakor ne bi odšel v ligo NBA le zaradi tega, da bi nato dejal, da sem bil tam. Imam svoja načela. Zame je pomembno, s kom sem obdan in kje delam," je dejal trener Žalgirisa, ki vlogo samostojnega trenerja opravlja vsega tri leta, a si je že ustvaril velik ugled.

Foto: Reuters

Da je 43-letni nekdanji ljubljenec ljubljanskega Tivolija na širšem radarju klubov iz lige NBA, ki vse bolj mehčajo svoj odnos do Evropejcev, se zavedajo tudi pri Žalgirisu. A prav uspešna litovska zgodba je tista, ki vsem morebitnim snubcem, predvsem evropskim, otežuje delo. Ljubezen med Šarunasom in "zelenim gozdom" se je namreč okrepila, zato so zelo pomenljive njegove nedavne besede: "Če se ne bo zgodilo kaj čudežnega, bi me morali iz kluba brcniti z obema nogama, da bi se me znebili."

Žalgiris, ki se lahko pohvali tudi z najvišjim odstotkom zasedenosti dvorane in rekordnim povprečnim obiskom v zgodovini evrolige (v tej sezoni si je tekme zeleno-belih v povprečju ogledalo 14.737 gledalcev) se je lani pod taktirko najbolj izrazitega trenerja novega rodu zavihtel celo na zaključni turnir evroligaške četverice. Letos je podoben podvig preprečil Obradovićev Fenerbahče, ki je v četrtfinalni seriji Litovce premagal z rezultatom 3:1.

Jasikevičius, ki je za Olimpijo igral pred 19 leti, je bil leta 20155 tudi gost na poslovilni tekmi Jureta Zdovca. Foto: Vid Ponikvar

Še višji proračun

Kljub izpadu iz boja za nastop na zaključnem turnirju, na katerega sta se ob Fenerbahčeju že uvrstila tudi branilec naslova Real in CSKA (za zadnje mesto se potegujeta Anadolu Efes in Barcelona), pa je druščina iz Kaunasa ostala evropski hit. Uspeh, ki prerašča v stabilnost, je bil v evropskih košarkarskih krogih še toliko bolj toplo sprejet zaradi že omenjenega navijaškega utripa, pregovorne litovske zaljubljenosti v košarko, izjemne klubske tradicije in dejstva, da se je klub pred leti že znašel na robu bankrota.

V primerjavi z evropskimi velikani je na denarni lestvici Žalgiris sicer še vedno pravi palček, čeprav se tudi njegov proračun vztrajno dviguje. Že letos naj bi znašal skoraj 10,5 milijona evrov, kar je kar 30 odstotkov več kot leto pred tem. Za sezono 2019/20 Litovci načrtujejo še za vsaj pol milijona evrov večjo finančno malho, ob tem pa se zavedajo, kako pomembno je, da v klubu ostane prav Šarunas Jasikevičius.

Evropski prvak s tremi klubi, nikoli pa slovenski prvak



Jasikevičius je po slovesu od Olimpije, s katero, zanimivo, ni bil slovenski prvak (prav v tisti sezoni je ljubljansko prevlado prvič prekinila Krka) igral za Barcelono, Maccabi, Panathinaikos (z vsemi je bil prvak evrolige), Indiano, Golden State, Fenerbahče, Lietuvos Rytas in nazadnje Žalgiris. V trenerske vode je zajadral leta 2014, sprva kot pomočnik trenerja pri Žalgirisu. V začetku leta 2016 je postal glavni trener in v dobrem letu z neverjetno trenersko energijo in prefinjenim občutkom napovedal novo uspešno kariero.