V živo: Boston in Milwaukee v boju za uvodno zmago

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V ligi NBA so se klubi podali v konferenčni polfinale. Danes sta dve tekmi. Na vzhodu merijo moči Milawaukee Bucks in Boston Celtics, na zahodu pa se bodo pomerili prvaki Golden State Warriors in Houston Rockets.