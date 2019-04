Nora trojka Rebca v Španiji, o kateri govori Evropa #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Baskovski klub Donosti Gipuzkoa Basket je v boju za obstanek v prvi španski ligi vknjižil pomembno zmago proti Obradoriu (85:72). Svoj delež k uspehu je prispeval tudi slovenski košarkar Matic Rebec, ki je bil s 13 točkami drugi najboljši strelec moštva.

Así se sentencia un partido. ¡TRIPLAZO DE MATIC REBEC!#LigaEndesa

🎥 En directo por @MovistarPlus pic.twitter.com/l93IFARWjv — Liga Endesa (@ACBCOM) April 27, 2019

Prav posebno trojko je zadel ob koncu tekme, ko je njegovo moštvo vodil z 80:70. Napad se je namreč že iztekal, Rebec pa je žogo dobil v roki okoli sredine igrišča in hladnokrvno zadel trojko, ki je dvignila na noge celotno občinstvo.

Za lepo potezo je poskrbel tudi Vlatko Čančar (Burgos), ki je silovito zabil žogo v koš, njegova tekma proti Unicaji iz Malage pa se še ni končala.

Klemen Prepelič in Anthony Randolph sta zmago vknjižila že v soboto, ko sta pomagala Real Madridu priti do zmage proti Breoganu (94:59). Prvi je prispeval šest točk in tri asistence, drugi pa točko manj.