Primorska razbila Krko, kot zadnji med osem Laščani

V košarkarskem državnem prvenstvu je bil na sporedu še zadnji krog drugega dela tekmovanja, po katerem smo dobili vse četrtfinalne pare. V derbiju lige za prvaka je Sixt Primorska, ki si je že zagotovila najboljši izhodiščni položaj za četrtfinale, visoko premagala Krka. Poraz Dolenjcev so izkoristili Hopsi, ki so po zmagi nad Heliosom osvojili tretje mesto. Petrol Olimpija je za konec slavila v Rogaški Slatini.

Košarkarji Sixt Primorske so ligo Nova KBM za prvaka zaključili v velikem slogu. Dobili so vseh deset tekem, skupno v državnem prvenstvu triindvajset od osemindvajsetih, tako da so glavni favoriti za osvojitev naslova državnega prvaka, prvega v zgodovini kluba. Koprčani bodo v četrtfinalu na dve dobljeni tekmi igrali z Zlatorogom, ki so v odločilni tekmi razbil Šentjur (96:59).

Hopsi so bili boljši od Helios Suns, tako da se bodo v četrtfinalni seriji na dve zmagi pomerili s šestouvrščeno ekipo, ki je prav moštvo iz Domžal. Kluba se bosta torej znova srečala čez sedem dni in to ponovno na Polzeli.

Olimpija je drugi del DP končala s tretjo zaporedno zmago. Zasedli so drugo mesto in se bodo v četrtfinalu pomerili s Šenčurjem Gorenjsko gradbeno družbo. Rogaška na drugi strani je izgubila zadnje štiri tekme in se bo v četrtfinalu pomerila s Krko.

Šenčur Gorenjska gradbena družba je doma ugnala Ilirijo, ki je bila že pred tem obsojena na izpad iz elitne slovenske košarkarske lige.

