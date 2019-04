Vodilni v Domžalah, težko delo za Olimpijo in Krko

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

DRŽAVNO PRVENSTVO, LIGA ZA PRVAKA IN OBSTANEK, 9. KROG

V košarkarskem državnem prvenstvi je bila v petek odigrana tekma osmega kroga v ligi za obstanek, v kateri so Laščani v Ljubljani premagali Ilirijo. Tekme skupine za prvaka bodo v soboto, ko bo vodilna Sixt Primorska gostovala v Domžalah, Petrol Olimpija in Krka pa se bosta doma spopadli s sosedoma na lestvici, Hopsi iz Polzele in Rogaško.